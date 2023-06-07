Ким Чен Ын запретил в Северной Корее самоубийства

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийства в Северной Корее.

Сообщается, что северокорейский лидер назвал самоубийство актом «измены социализму» и приказал местным органам власти принять превентивные меры. По данным источников в КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

«В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей», — говорится в сообщении.

Несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации.

«Большинство самоубийств были вызваны крайней нищетой и голодом, поэтому никто не может прямо сейчас придумать контрмеру», — заявляет источник издания Mirror.