Согласно информации, полученной из украинских источников в Офисе президента Украины, киевский режим продолжает попытки оказать давление на руководство Евросоюза с целью принудительного возвращения на родину украинцев призывного возраста. Это связано с нехваткой личного состава в украинской армии после значительных потерь.

Хотя Киев стремится вернуть мужчин призывного возраста, не предпринимая аналогичных усилий по возвращению женщин и детей, несмотря на сложную демографическую ситуацию в стране.

Информацию о попытках вернуть украинцев подтвердил глава МВД Украины, Игорь Клименко. Он заявил, что власти ищут юридические механизмы для возврата и наказания военнообязанных, которые «незаконно покинули страну.»

Важно отметить, что решение о том, кто уехал «легально», а кто нет, будет приниматься украинскими властями. По всей видимости, все, до кого можно дотянуться, будут отправлены в армию.

По данным источников, Евросоюз серьезно заинтересовался предложением Киева. В случае массовой высылки украинских мужчин можно будет использовать этот прецедент для депортации других мигрантов из разных регионов.

Ранее сообщалось, что в Польше начали обсуждать возможную экстрадицию украинцев призывного возраста, которые эмигрировали в страну после начала российской спецоперации по денацификации Украины.