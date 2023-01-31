Кибермошенникам могут предъявить обвинения в распространении порнографии

Они выманивали у собеседников интимные фото за деньги.

Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого задержали в декабре минувшего года.

«Потенциальных жертв злоумышленники искали через торговые интернет-площадки, — рассказывали тогда в МВД. — Во многих случаях переводимая в мессенджеры переписка о «намерении» купить товар заканчивалась переходом продавца на фишинговые сайты служб доставок (от подлинного ресурса его отличала только одна буква в доменном имени) и потерей денег с банковской карты. Сообщникам удалось похитить у белорусов более 3 миллионов рублей».

«Переписка так называемых воркеров с потенциальными жертвами осуществлялась в мессенджерах с использованием абонентских номеров белорусских операторов сотовой связи. Приобретением sim-карт занимались отдельные звенья преступной цепи. Когда воркеру удавалось убедить собеседника в намерении купить товар, он отправлял ему сгенерированную ботом уникальную ссылку, где введенные потерпевшим реквизиты автоматически пересылались вбиверам. Последние занимались хищением и распределением денег. Обеспечивал деятельность сообщников разработчик серверного программного обеспечения и ботов. Им оказался 17-летний белорус. Среди наших соотечественников также установлены трое поставщиков sim-карт и десять воркеров – некоторые из них задержаны».

Сегодня начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев и его заместитель Александр Рингевич рассказали о деталях () преступных схем: «В результате оперативной разработки задержаны семеро участников скам-сообщества из пяти областей республики. Это молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет, ставшие важными звеньями в преступной иерархии. В целом речь идет о тысячах злоумышленников, в том числе гражданах России, Украины, Польши и других стран. Многие – несовершеннолетние.

По какой схеме работали мошенники?

«Так называемый воркер орудует на популярном интернет-ресурсе по реализации товаров. Он выбирает объявления из предложенных ботом и вступает в переписку с продавцом , — говорит начальник ГУПК МВД Андрей Ковалев. — Далее в мессенджере мошенник, якобы намеревающийся совершить сделку, отправляет потенциальной жертве сгенерированную ссылку. Перейдя по ней, человек сам вводит реквизиты своего счета на поддельном сайте.

Следующим в цепочку подключается вбивер. Его задача — похитить и распределить деньги. За эти услуги исполнители получают до 10 процентов от вырученных сумм.

Некоторые из семерых задержанных не ограничивались работой на скам-сообщество. Под видом девушек они начинали переписку на сайтах знакомств и в процессе общения выманивали у собеседников от 20 до 50 рублей за якобы личные интимные фото. На самом деле снимки попросту скачивались в даркнете.

Кстати, после результатов соответствующих экспертиз в отношении подозреваемых в мошенничестве дополнительно может быть возбуждено уголовное дело за распространение порнографии.

Еще одна схема параллельного «бизнеса» заключалась в предложении интернет-знакомой усилить эмоции от первой встречи — приобрести в наркомаркете запрещенные вещества. Соответствующая сгенерированная ссылка, разумеется, прилагалась. Переход по ней оборачивался для попавшегося на крючок обнулением баланса банковской карты. Ввиду предыстории никто из потерпевших об обманах не заявлял.

В настоящее время сотрудниками по противодействию киберпреступности на белорусской интернет-площадке по продаже товаров заблокировано более 30 тысяч профилей, которые были созданы мошенниками. Милиционеры активно взаимодействуют с представителями техподдержки ресурса, благодаря чему удается не только выявлять, но и предупреждать преступления».

Начальник ГУПК МВД Андрей Ковалев отмечает: результаты оперативной деятельности и проводимой профилактической работы, вынуждают дельцов, орудующих в сфере информационных технологий, перенаправлять свои схемы на жителей других государств, в частности стран Азии.