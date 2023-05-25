КГК о стоимости стоматологических услуг: иногда завышены в 20-35 раз

В Беларуси стоматологические услуги в некоторых случаях могут быть завышены в 20-35 раз. Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, передает БелТА.

Председатель Госконтроля заметил, что мониторинг выявил факты того, что в Беларуси не в полной мере решен вопрос высокой стоимости платных медуслуг.

«Не в полной мере решен вопрос высокой стоимости платных медицинских услуг. Если по некоторым услугам мы уже добились снижения, то по некоторым они, по нашему мнению, зашкаливают. Например, стоматологические услуги. Минздравом установлен тариф. Некоторые учреждения завышают его в 35 раз, в 20. Потому что они носят исключительно рекомендательный характер. И наше предложение было — установление предельных цен», — заявил глава Комитета госконтроля.

Удивительно, как в один момент все изменили свои речи. Еще недавно чиновники дружно убеждали нас, что в Беларуси такие низкие цены на стоматологию, что даже развился «медицинский туризм» этого направления. Не уточняя, правда, что цены надо сопоставлять с уровнем зарплат. У нас и у этих самых «туристов»…