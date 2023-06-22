Кем в Беларуси могут работать иностранцы?

Министерство труда и социальной защиты Беларуси определило перечень рабочих профессий и должностей служащих, на которые будут трудоустраивать иностранцев, а также лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в республике.

Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет портале, пишет Sputnik.by.

В списке рабочих профессии, на которые будут принимать иностранцев и лиц без гражданства: водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В перечне должностей служащих также пять профессий: ветеринарный врач, врач-специалист (всех медицинских специальностей), инженер, медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей), фельдшер (всех медицинских специальностей).

В документе отмечается, что трудоустраивать иностранцев и лиц без гражданства с этими профессиями на работу будут в 2023 году «без учета ограничений по защите национального рынка труда».