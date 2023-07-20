Кем сейчас занимается мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения?

После известного разгромного совещания с участием Александра Лукашенко межведомственная группа, которая проверяет медучреждения Беларуси, продолжает работу. В фокусе внимания в настоящий момент — Солигорская и Молодечненская центральные районные больницы.

Как рассказала журналистам руководитель группы — главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская, в первую очередь было решено проверить работу межрайонных медицинских центров. Контролеры ранее побывали в таком центре на базе Жлобинской центральной районной больницы. Недавно межведомственная группа посетила учреждения здравоохранения еще двух городов Минской области — Молодечно и Солигорска.

«Нам было очень важно оценить работу этих центров, потому что они оказывают медицинскую помощь по основным направлениям. Например, при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения. Оказывают травматологическую, хирургическую, акушерско-гинекологическую помощь не только жителям города и своего района, но и близлежащих 6-7 районов Минской области, — пояснила Ирина Абельская, которую цитирует БЕЛТА. — Число потенциальных пациентов велико, и здесь важен не только профессионализм медицинских работников, но и четкая, слаженная маршрутизация и логистика при движении пациентов».

Стационарная помощь в ЦРБ Солигорска включает 711 койкомест. Вместе с детской городской больницей, родильным домом, кожно-венерологическим диспансером, Старобинской и Краснослободской городскими больницами, а также двумя больницами сестринского ухода общий коечный фонд составляет более 1,2 тысячи.

Солигорская центральная районная больница обслуживает Солигорский район с 128,4 тысячи населения (из них чуть более 109 тысяч — это городские жители), а также оказывает помощь пациентам из семи районов Минской области. Это практически все районы юга Минщины — Клецкий, Копыльский, Несвижский, Слуцкий, Стародорожский и Любанский.

«По этим районам мы являемся центром по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в первую очередь пациентам с острым коронарным синдромом — с инфарктом миокарда, с острым нарушением мозгового кровообращения. Работаем в круглосуточном режиме. В состав центра входит кардиологическое отделение для пациентов с инфарктом миокарда, отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, кабинет компьютерной магнитно-резонансной томографии и отделение интервенционной радиологии. Мы оказываем помощь на высоком уровне, это было отмечено мониторинговой группой, а также свидетельствуют награды, которые получают наши специалисты. Например, в этом году наш кабинет интервенционной радиологии получил награду «Прорыв года», — рассказал главный врач Солигорской ЦРБ Александр Кисель.

Ирина Абельская Солигорскую больницу похвалила. «Нам было очень приятно побывать в Солигорске — они одни из немногих районных и межрайонных медцентров, где есть цифровизация здравоохранения, есть единая медицинская информационная система и, самое главное, они видят свои ближайшие задачи и более отдаленные перспективы, имеют четкий план реализации этих задач. Видна заинтересованность молодых специалистов, которые после интернатуры отработают и желают продолжать работать в структуре здравоохранения Солигорска. Это очень приятно», — сказала она.

В то же время на примере работы межрайонных центров в Молодечно и Солигорске специалисты мониторинговой группы зафиксировали проблему, характерную для многих медицинских учреждений. Она касается организации и оказания реабилитационных мероприятий.

Например, во многих межрайонных центрах есть высокотехнологичные структурные подразделения для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения (например, инсультами). «В Солигорске прекрасное отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, которое, не побоюсь сказать, работает не только на уровне республиканских учреждений, но и в некоторых вопросах превышает по своему качеству и разнообразию оказание этой помощи, — обратила внимание Абельская. — Да, мы сохраняем жизнь пациенту, даем ему шанс на продолжение качественной жизни, но реабилитационные мероприятия, к сожалению, организованы в недостаточной степени. Это связано и с отсутствием специалистов, и с ветхой материально-технической базой (реабилитационных отделений. — Прим.), и с распылением понимания, в каком направлении двигаться».

Пути решения обозначенной проблемы специалисты уже определили. По мнению экспертов группы, нужно определить табели оснащенности как реабилитационных отделений, так и кабинетов, которые обязательно должны быть в составе лечебного учреждения по основным направлениям оказания медпомощи. «Есть четкие реабилитационные программы для пациентов, например, с острым нарушением мозгового кровообращения или после травматологических операций. И в связи с этим надо определять эти кабинеты и оснащать их соответствующим оборудованием. Эта программа должна проводиться повсеместно», — подчеркнула Ирина Абельская.

В Солигорске мониторинговой группой были выявлены недостатки в работе поликлиники — выяснилось, что не все услуги доступны с 8.00 до 20.00.

«Мы можем решить это буквально в течение нескольких недель, — проинформировал главврач Солигорской ЦРБ Александр Кисель. — Сейчас прорабатываются графики работы обеих поликлиник. Поликлиники у нас работали до 19.00, через 2-3 недели все поликлиники будут работать до 20.00 для обеспечения доступности медицинской помощи населению нашего и закрепленных районов».

Заведующая поликлиникой №2 Солигорской ЦРБ Елена Волошанова отметила, что в какой-то мере эта проблема была связана и с дефицитом кадров, но с 1 августа в учреждение придут молодые специалисты: окулист, невролог, лор-врач, хирург. А до конца месяца будет пересмотрен график работы учреждения.

«При работе мониторинговой группы было выявлено, что амбулаторно-поликлинические учреждения работали до 19.00. Мы длительный период так работали, справлялись, контролировали нагрузку, посещаемость поликлиник. Но доступность для трудоспособного населения, может, была немножко ограничена. Мы до конца месяца пересмотрим график работы и начнем работать до 20.00, как было рекомендовано Минздравом и мониторинговой группой», — пообещала заведующая поликлиникой.