Каждый второй житель мира считает: доллар утратит лидерство

Почти половина населения планеты (47%) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. В том, что этого не произойдет, уверена треть жителей мира, оставшиеся затруднились в прогнозе.

РБК пишет, что глобальный опрос среди граждан 64 стран провели исследовательские компании, входящие в международную ассоциацию Gallup International.

Опрос прошел в крупнейших странах мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан, не принимал участия Китай. Опрос о роли доллара в 25-летней перспективе исследователи проводили впервые, поэтому отследить динамику изменения настроений невозможно.

Всего исследователи опросили 60,7 тыс. человек в разных странах по телефону, через интернет и лично в августе-октябре 2022 года. Им задавали вопрос: считаете ли вы, что в течение ближайших 25 лет доллар США перестанет быть ведущей мировой валютой? По данным Международного валютного фонда, доля доллара в глобальных валютных резервах в третьем квартале прошлого года составила 59,8%.

Кроме мнения о будущей роли доллара респондентов по всему миру просили оценить, кого они бы они хотели видеть экономическим партнером своей страны. Треть опрошенных называли Евросоюз.

Больше всего тех, кто считает, что в будущем доллар может утратить мировое первенство, живут в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В лидерах Индонезия, Йемен, Сирия, Афганистан: здесь около 60% населения не верят в сохранение гегемонии доллара.

В самих США доля тех, кто ожидает свержения доллара, оказалась больше среднего показателя по миру — 51%. Примерно столько же так считают в Канаде (54%) и Мексике (50%).

Часть крупнейших экономик мира продолжает верить в доллар. Наибольшая доля тех, кто не согласен с утратой лидерства доллара, зафиксирована в Индии, Южной Корее, Японии и Германии. Здесь отрицательно на вопрос социологов ответили от 41 до 63% респондентов.