«Каждый месяц высчитывают с пенсии примерно по 200 рублей». Чем закончилась судебная тяжба Гарри Погоняйло с налоговой инспекцией?

Бывший судья и известный юрист Гарри Погоняйло рассказал «Народной Воле» о том, как налоговая насчитывала ему подоходный налог и штрафные санкции, а также о своей сегодняшней жизни.

Еще ранее Гарри Погоняйло рассказывал, что у налоговой инспекции к нему появились претензии. Мол, в 2019 году он получил 1600 евро за наблюдение за выборами в Палату представителей и не заплатил подоходный налог.

Налоговые инспекторы утверждали, что юрист получил эти деньги от какой-то зарубежной фирмы и, по словам Гарри Петровича, ему «представили документы, которые, по сути таковыми не являются — скриншоты с компьютеров, которые, видимо, были конфискованы при обысках у правозащитников».

«Видимо, Следственный комитет переслал материалы в виде этих самых скринов в Министерство по налогам и сборам, а они — в территориальные налоговые инспекции с требованием провести проверки и взыскать налоги, — сообщил Гарри Погоняйло. – В налоговой инспекции попросили заполнить декларацию о доходах и признаться, что я получил эти деньги и не выплатил подоходный налог. Я никакой декларации не заполнял, объяснив это тем, что налоговая не располагает никакими документами, а то, что мне представили в Следственном комитете – это то ли скриншот, то ли фотошоп. Владея техникой, можно какие угодно документы сделать! Не было оригинала документа или хотя бы его заверенной копии, как этого требуют Процессуальный и Налоговый кодексы».

Тем не менее, проверка пришла к выводу, что Гарри Погоняйло получил эти деньги, а значит должен заплатить подоходный налог вместе с начисленной пеней. Юрист с этим не согласился и началась судебная тяжба. Чем она закончилась?

— Я начал все это обжаловать, — рассказал Гарри Петрович «Народной Воле». – Прошел все необходимые инстанции, но суды не вняли моим доводам, что нет никаких доказательств того, что я реально получал такие деньги по представленным документам.

А точнее – у налоговой никаких реальных документов и не было. Как я уже говорил, они показали какие-то копии, снятые во время следственных действий по делу Алеся Беляцкого и других правозащитников, и посчитали, что это – железобетонное доказательство.

Видимо, логика была такая: если следствие считает, что такие документы были, значит они были на самом деле. И уже никого не интересовало – копия это или оригинал.

Таким образом, после прохождения всех судебных инстанций было принято решение взыскать с меня неуплаченный подоходный доход и пеню. Сейчас с моей пенсии эта сумма удерживается частично каждый месяц.

— Какая это сумма?

— Якобы полученные мною за четыре месяца 1600 евро определили, как сумму дохода, с которой я не уплатил подоходный налог.

В итоге со всеми штрафными санкциями мне нужно заплатить более 800 рублей.

Деньги начали взыскивать частично два месяца назад, их снимают с моей пенсии. Кстати, из пенсии могут удержать до 20 процентов. Я получаю пенсионных больше тысячи рублей, поэтому, думаю, примерно по 200 рублей в месяц высчитывают. Так что еще месяца два-три буду выплачивать.

— Вы не контролируете, какую конкретно сумму отдаете каждый месяц?

— Меня это не интересует. Деньги списываются автоматически, а поэтому, когда закончится взыскание, я потребую соответствующий документ на предмет того, сколько всего у меня было удержано из пенсии.

— У вас, кстати, неплохая пенсия (более тысячи рублей), сегодня не у всех такая зарплата…

— У меня был очень неплохой пенсионный коэффициент, почти по высшему пределу. Трудовой стаж – 46 лет. Я как начал работать с 16 лет, так практически без перерыва и трудился. Вся моя биография укладывается в полторы страницы текста в Трудовой книге.

Плюс долгое время я работал в Министерстве юстиции, был адвокатом с высоким заработком.

Когда в 2003 году уходил на пенсию, можно было отталкиваться от любых десяти лет работы в пределах двадцати лет до выхода на пенсию. То есть, выбрали непрерывный десятилетний период с наиболее высокой заработной платой. Исходя из этого, такая пенсия мне и была начислена. Кроме того, она же время от времени повышается.

— Гарри Петрович, чем вы сейчас занимаетесь?

— Как известно, правозащитная общественная организация, в которой работал, ликвидирована, но я по-прежнему не отказываю людям, которые ко мне обращаются за юридической помощью в частном порядке. Естественно, консультирую безвозмездно.

Но в основном я сижу на даче, прячусь от коронавируса. У меня и так болячек хватает, не хотелось бы их усугублять.

Конечно, время от времени я выезжаю в город, зимой тоже в Минск приезжаю, но большую часть времени провожу вдали от городской суеты. В какой-то мере я – отшельник.

— В одном из интервью вы сказали, что уезжать из Беларуси не собираетесь, хотя многие ваши коллеги покинули пределы страны, чтобы избежать преследования дома…

— Против меня тоже возбуждали уголовное дело после событий 2020 года, но я все равно решил, что бежать из родной Беларуси не стоит. И бежать не буду.

Здесь мои корни, родные и близкие люди. Как говорят в народе: где родился — там и пригодился.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.