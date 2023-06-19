Каждый белорус ежегодно съедает около 23,5 кг кондитерских изделий

На одного белоруса в среднем приходится около 23,5 кг кондитерских изделий в год. Об этом на телеканале СТВ рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.

По словам Олега Жидкова, емкость рынка кондитерских изделий Беларуси оценивается в 200 тыс. т продукции в год.

«Это то, что мы с вами съедаем. Может быть, эта цифра относительно небольшая для таких стран, как Россия, или некоторых европейских стран. Но мы считаем еще одну цифру — потребление на душу населения. Мы немного уступаем России и съедаем в год около 23,5 кг на человека. В то же время в России съедают около 24,7 кг. Идем где-то рядышком», — рассказал Олег Жидков.

По его словам, тенденция показывает, что доля потребления кондитерских изделий каждый год повышается. «Если условно разделить всю кондитерку на мучные и шоколадные изделия, то на первом месте по объему потребления будут мучные кондитерские изделия. Их удельный вес составляет около 60%», — заключил Олег Жидков