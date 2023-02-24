Каждые две минуты от осложнений, связанных с беременностью или родами, в мире умирает женщина

Об этом сообщается в опубликованном совместном докладе ряда агентств ООН, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ.

В докладе отмечается тревожная тенденция – показатели материнской смертности в ряде регионов мира либо увеличились, либо остались неизменными. Среди главных причин, ведущих к смерти женщин во время беременности и родов, – сильное кровотечение, высокое давление, инфекции, связанные с беременностью, и заболевания, которые могут усугубляться беременностью, такие как ВИЧ/СПИД и малярия.

Все эти осложнения можно предотвращать и лечить, подчеркивают в ООН.

«Хотя беременность должна быть временем огромных надежд и позитивным опытом для всех женщин, она, к сожалению, по-прежнему является опасным опытом для миллионов людей, у которых нет доступа к высококачественному медицинскому обслуживанию», – сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Эти новые статистические данные свидетельствуют об острой необходимости обеспечить каждой женщине и девочке доступ к жизненно важным медицинским услугам до, во время и после родов, а также предоставить им возможность в полной мере осуществлять свои репродуктивные права», – добавил он.

Значительный прогресс в снижении материнской смертности удалось достичь в период с 2000 по 2015 год, но после этого произошла стагнация. В 2020 году во всем мире было зарегистрировано 287 000 материнских смертей. Это показатель лишь ненамного ниже показателя 2016 года, когда таких смертей было зарегистрировано 309 000.

В двух из восьми регионов – Европе и Северной Америке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне – уровень материнской смертности увеличился на 17 процентов и 15 процентов соответственно.

В большинстве регионов наблюдалась стагнация, и только в двух – Австралии и Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Азии – произошло значительное снижение (на 35% и 16% соответственно) показателей материнской смертности.

«Для миллионов семей чудо рождения омрачено трагедией смерти матери», – сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

«Ни одна мать не должна бояться за свою жизнь, рожая ребенка, особенно когда существуют знания и инструменты для лечения распространенных осложнений», – добавила она.

В целом самые высокие показатели материнской смертности по-прежнему приходятся на беднейшие регионы и страны мира, в первую очередь – те, в которых идут конфликты. В 2020 году около 70 процентов всех материнских смертей приходилось на страны тропической Африки.

Как подчеркивают в ООН, важнейшую роль в снижении материнской смертности играет первичная медико-санитарная помощь на местном уровне. Страны должны обеспечить равный для всех женщин доступ к важнейшим медицинским услугам, таким как помощь при родах, дородовая и послеродовая помощь, вакцинация детей, питание и планирование семьи.

«Снижение материнской смертности остается одной из самых насущных глобальных проблем в области здравоохранения», – сказал Джон Уилмот, директор отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Он призвал укрепить усилия в этой области как на национальных, так и на международном уровнях. «Наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы каждая мать, где бы она ни была, выжила при родах, чтобы она и ее дети могли процветать», – заявил он.