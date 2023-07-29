Каждое четвертое место не заполнено: каковы итоги приемной компании у региональных вузов

В числе белорусских вузов, которые в нынешнем году не добрали абитуриентов на бюджетное обучение, а потому объявили дополнительный набор, оказался и Мозырский государственный педагогический университет имени Ивана Шамякина. На ряд специальностей подать документы можно до 6 августа.

В очной (дневной) форме получения образования остались вакантными места на следующие специальности:

«Инженерно-педагогическая деятельность (профилизация: строительство с квалификацией «Инженер. Педагог» – 6 мест;

«Физико-математическое образование (Математика и информатика) с квалификацией «Преподаватель» – 11 мест;

«Современные иностранные языки (английский, немецкий) с квалификацией «Лингвист. Преподаватель» – 11 мест;

«Биология» с квалификацией «Биолог. Преподаватель» – 14 мест,

«Природоведческое образование (биология и химия) с квалификацией «Преподаватель» – 20 мест;

«Дошкольное образование» с квалификацией «Педагог» – 14 мест.

Таким образом, как информирует сайт вуза, вакантными остаются 76 мест. И это при том, что планом приема было предусмотрено принять на первый курс 279 студентов. Дефицита абитуриентов у полесского вуза не было только по пяти специальностям: начальное образование, логопедия, психология, история и компьютерная физика.

Про конкурс среди абитуриентов при таких раскладах говорить не приходится.