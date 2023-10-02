Казахстан вводит запрет на въезд иностранцам, критикующим страну

Казахстан принял решение о введении запрета на въезд в страну для иностранцев, выражающих негативное отношение к Казахстану, если они попадут в специальный список. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана, Айбек Смадияров, на брифинге.

По его словам, такой список существует, но его содержание и точное количество внесенных в него лиц не будут разглашены. Смадияров подчеркнул, что границы закрываются для лиц, включенных в данный список, и они не смогут въехать в страну.

МИД Казахстана также уточнил, что аналогичные списки лиц, ограничивающие право въезда, существуют во многих странах и это обычная практика.

Ранее президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул стремление страны к развитию всестороннего сотрудничества с Россией и отметил, что Казахстан не является антироссийским государством.