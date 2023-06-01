Казахстан помнит. А Беларусь?

В Казахстане ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.

В связи с этой печальной датой президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter написал: «Преступники тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы».

Еще в 1997 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о Дне памяти. Дело в том, что в годы сталинских репрессий со всего СССР в Казахстан было сослано порядка 5 миллионов человек. Именно на территории современного Казахстана были созданы самые большие лагеря — «Карлаг», «Степлаг», «АЛЖИР», а всего 11 таких «учреждений». В 1930-1940-х годах в Казахстан были сосланы целые народы, включая крымских татар, курдов, турок, ингушей и др.

В 2020 году по указу второго президента Казахстана Токаева была создана госкомиссия по реабилитации жертв сталинских репрессий. Через два года свет увидело 31-томное собрание архивных документов. В нынешнем году правительство обещает выпустить новый сборник материалов и документов.

В Беларуси тема белорусов в казахских лагерях практически не исследована. Но очевидно, что исследовать есть что. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть хотя бы на интернет-страницу музейно-мемориального комплекса лагеря «АЛЖИР».

«АЛЖИР» – «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» – так, шутя, назвали его узницы. Свыше 18 тысяч женщин прошли его этапом, а около 8 тысяч женщин отбывали здесь срок от звонка до звонка. Среди них были жены известных государственных, политических и общественных деятелей, имена которых широко известны на всем постсоветском пространстве: певица Лидия Русланова, писательница Галина Серебрякова; женщины из семьи расстрелянного маршала Тухачевского, жена Михаила Калинина, жены писателей Бориса Пильняка и Юрия Трифонова, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой…

«Лагерь состоял из нескольких саманных (из глины и соломы – Прим.) бараков, четырех вышек и колючей проволоки. Когда заключенные начали поступать непрерывным этапом, мест не хватало. И вновь прибывшие сами строили себе бараки в пургу и метель, жару и дождь, устанавливали в них нары. Вместо матрацев бросали на деревянный настил солому. Для отопления бараков женщины косили камыш, который в течение двух зим являлся основным видом топлива. Дневальные сутками подкладывали камыш в печь, но он давал так мало тепла, что температура в бараках не превышала 6-8 градусов.

Попав в лагерь, человек лишался фамилии, национальности, чаще всего и гражданской профессии. Звание на всех одно – враг народа, изменник Родины. Различали и отличали людей по личным лагерным номерам на спецнашивках – на спине, рукавах, коленях – мишеням в случае побега. Но, несмотря на всю трагичность и абсурдность ситуации, узницами лагеря были молодые, красивые женщины, многие с детьми, даже с грудными. За колючей проволокой они должны были отречься от своих любимых и дорогих, покориться воле «вождя всех народов». Но они остались непокоренными», — сообщает сайт мемориального комплекса.

С территории Белорусской ССР заключенных сюда стали привозить в 1932 году, еще до образования лагеря, на спецпоселение.

Но в списке узниц в разделе «Польки» тоже много представительниц белорусской земли.

АВДЕЕВА Эмилия Адамовна, родилась в 1898 году в местечке Сенно Могилевской губернии. Приговорена 31 июля 1938 ОСО при НКВД СССР как член семьи изменника Родины к 5 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг 27.08.1938 из Владивостока. Освобождена 28.10.1942.

БУНАК Клементина Ивановна родилась в 1884 году в деревне Ошмяны Виленской губернии (теперь – Гродненская область). Приговорена 28.09.1940 ОСО при НКВД СССР по обвинению в антисоветской агитации к 5 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг. Имеется запись о ее пребывании в Акмолинском лагере, период не указан. Освобождена из «АЛЖИРа» 20.10.1943.

ВАСИЛЕВСКАЯ Прасковья Яковлевна родилась в 1909 г., в.Гродно. Приговорена 16.01.1938 г. ОСО при НКВД СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности к 10 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг 20.03.1938 из тюрьмы г.Тулы. Имеется запись о ее пребывании в Акмолинском ЛО, период не указан. Освобождена из «АЛЖИРа» 09.10.1947.

ВВЕДЕНСКАЯ Мария Викентьевна родилась в 1896 г. в н.п. Барановичи Польши. Приговорена 28.12.1937 г. ОСО при НКВД СССР как член семьи изменника Родины к 8 годам ИТЛ. Прибыла в Акмолинское ЛО 02.05.1938 г. из Харькова. В АЛЖИРе находилась до 09.08.1939 г. Освобождена из Карлага 30.03.1943…

Своих узниц этого лагеря поименно знает и Израиль.

БЕРЗИНА-БЕРЕЗИНА Серафима Самсоновна родилась в 1905 году в городском поселке Краснополье БССР, жила в Ворошиловске. Приговорена 10.06.1938 ОСО при НКВД СССР как член семьи изменников Родины к 8 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг 20.08.1938. Освобождена 15.01.1946.

БИНДЕР Фрида Абрамовна родилась в 1898 году, в городе Рогачев, жила в Гомеле. Приговорена ОСО при НКВД СССР как член семьи изменников Родины к 8 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг 27.01.1938 из Оршанского ОМЗ. Освобождена 10.11.1945.

БОГИНА (АРАУКЕР) Ревекка Исаковна родилась в 1898 году в Минске, жила в Ростове-на-Дону. Приговорена 28.10.1937 ОСО при НКВД СССР как ЧСИР к 8 годам ИТЛ. Прибыла в Карлаг 24.02.1938 из Ростова-на-Дону. Освобождена 10.09.1945.

И так далее. Сотни фамилий…

А что мы, в Беларуси, знаем о своих узницах? Когда в последний раз официальные белорусские делегации посещали этот мемориал?

Хотя, справедливости ради, отметим, что перед входом в мемориальный комплекс «АЛЖИР» установлены памятные знаки от 14 стран: Польши, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Кореи, Грузии, Армении, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Азербайджана. И Беларуси.

В 2017 году Александр Лукашенко передал мемориальному комплексу копии найденных и рассекреченных в Беларуси архивных документов. Он тогда был в Казахстане с визитом, так как в Астане проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, открытие выставки «ЭКСПО — 2017» и масса других мероприятий вокруг и на полях этих форумов.

Кстати, именно тогда дело матери позволил прочитать и Майе Кляшторной, дочери репрессированного белорусского поэта Тодора Кляшторного. А маму Янину Германович арестовали и осудили как члена семьи предателя родины. Майе Тодоровне тогда было всего четыре месяца.

Именно в 2017-м году ей впервые позволили взять в руки и ознакомиться с делом матери, которое долгие годы хранилось под грифом секретности в архиве органов госбезопасности, а также передали во владение его полную копию.

«Мне просто читали. И я с пеленой слез … Непонятно, почему на тех святых женщин были заведены дела…» – признавалась Майя Кляшторная, сама оказавшаяся узницей в младенческом возрасте…

Но все-таки давайте зададим себе вопрос: почему Казахстан наших узниц помнит, а мы практически ничего не знаем о них?

Елена НОВИКОВА.