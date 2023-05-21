Касается не только «политических»: из-за каких «административок» могут не выпустить из страны?

17 мая вступили в силу изменения в законе о порядке въезда в Беларусь и выезда из нее. Согласно измененному законодательству, выезд могут ограничить тем, кто совершил «административные правонарушения против порядка управления» на время, пока идет разбирательство.

В Кодексе об административных правонарушениях есть целая глава 24, которая касается правонарушений против порядка управления. В ней — 58 статей, и вопреки распространившемуся мнению, касаются они не только «политических».

О каких статьях идет речь?

Статья 24.1. Неисполнение письменного требования (предписания)

Статья 24.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий

Статья 24.5. Нарушение порядка работы с имуществом

Статья 24.6. Нарушение порядка декларирования доходов и имущества

Статья 24.7. Нарушение требований законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия, а также требований законодательства о государственной регистрации продукции

Статья 24.8. Нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации

Статья 24.9. Нарушение требований в области обеспечения единства измерений

Статья 24.10. Незаконное проникновение на охраняемые объекты

Статья 24.11. Непредставление документов, отчетов и иных материалов

Статья 24.12. Нарушение порядка представления данных государственной статистической отчетности

Статья 24.13. Нарушение порядка размещения заказов на изготовление бланков и их использования

Статья 24.14. Нарушение порядка использования иностранной безвозмездной помощи

Статья 24.15. Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи

Статья 24.16. Нарушение законных прав депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов

Статья 24.17. Нарушение законодательства при распоряжении государственным имуществом

Статья 24.18. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь

Статья 24.19. Нарушение пограничного режима

Статья 24.20. Нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь

Статья 24.21. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь

Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

Статья 24.24. Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы)

Статья 24.25. Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного или временного хранения

Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем и символов, а также незаконное использование наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл»

Статья 24.27. Незаконные действия в отношении государственных наград

Статья 24.28. Незаконные изготовление, реализация и ношение форменной одежды

Статья 24.29. Незаконные действия в отношении холодного, газового, пневматического или метательного оружия

Статья 24.30. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями

Статья 24.31. Нарушение сроков регистрации огнестрельного, газового, пневматического или метательного оружия, сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет

Статья 24.32. Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов

Статья 24.33. Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность

Статья 24.34. Незаконное изъятие или принятие в залог документов

Статья 24.35. Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней трудовой миграции

Статья 24.36. Нарушение требований пожарной безопасности

Статья 24.37. Нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности

Статья 24.38. Нарушение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Статья 24.39. Нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении

Статья 24.40. Неисполнение военно-транспортной обязанности

Статья 24.41. Нарушение требований по безопасному ведению работ

Статья 24.42. Купание в запрещенных местах

Статья 24.43. Нарушение порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Статья 24.44. Нарушение порядка осуществления ремесленной деятельности

Статья 24.45. Нарушение порядка представления сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий

Статья 24.46. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия

Статья 24.47. Нарушение порядка осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма

Статья 24.48. Невыполнение обязанности по обращению за государственной регистрацией в отношении объектов недвижимого имущества

Статья 24.49. Нарушение жилищного законодательства

Статья 24.50. Нарушение требований законодательства о контрольной (надзорной) деятельности

Статья 24.51. Нарушение порядка предоставления и изъятия земельных участков

Статья 24.52. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Статья 24.53. Нарушение порядка предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи

Статья 24.54. Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Беларусь

Статья 24.55. Нарушение порядка предоставления жилых помещений, построенных (реконструированных) или приобретенных с привлечением льготного кредита, по договору найма или аренды

Статья 24.56. Незаконный ввоз лиц в Республику Беларусь

(Статья 24.57 исключена, поэтому идет сбой нумерации).

Статья 24.58. Непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица

Статья 24.58. Незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица