Касается не менее 400 тысяч белорусов: проект закона об индивидуальных предпринимателях принят в первом чтении

Депутаты в первом чтении приняли сегодня законопроект «Об изменениях законов по вопросам предпринимательской деятельности».

Законопроектом изменяются подходы к регламентации предпринимательской деятельности граждан и устанавливается ответственность за нарушение ее порядка и условий;

закрепляются новые критерии, кого будут относить к субъектам малого и среднего предпринимательства;

устанавливаются переходные положения, связанные с изменением условий для бизнеса, в том числе как ИП могут создавать коммерческую организацию с одним участником.

Как сообщил журналистам депутат Анатолий Насеня, в документе еще будут доработки. Например, законопроектом предусмотрено исключение такой категории, как микроорганизации до 50 человек, но, возможно, им оставят права, которые были у малых коммерческих организаций.

При обсуждении законопроекта выяснилось, что некоторые вопросы не были учтены. Так, остаются открытыми вопросы по коммунальным услугам. Законопроектом предусмотрено, что юрадрес у ИП при трансформации в коммерческую организацию остается по месту жительства. Но как в этом случае платить жилищно-коммунальные услуги?

По словам депутата, принятие закона затронет порядка 400 тысяч граждан и 100 тысяч организаций.