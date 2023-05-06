Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота. Корона весит свыше двух килограммов и украшена более чем 400 драгоценными камнями. Её использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630–1685). Надевая её на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнёс слова «Боже, храни короля», которые повторили все присутствующие на церемонии. В честь коронации по всей стране раздался артиллерийский салют.

Коронация британского монарха проходила в Вестминстерском аббатстве. Официальным блюдом праздничного обеда станет французский киш, а торжества будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Кроме основной церемонии планируется концерт с участием мировых звёзд, «большой обед» для всех жителей Британии, а также волонтёрские акции по благоустройству районов.