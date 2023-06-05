Капелька крови из пятки: в Минске начали скрининг всех новорожденных на опасную патологию

Реализация пилотного проекта по скринингу новорожденных на первичные иммунодефициты организована РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Проект стартовал в апреле, в нем участвуют все роддома Минска. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, доктора медицинских наук, профессора Анжелику Солнцеву.

— Любой скрининг преследует цель максимально раннего выявления той патологии, которая значима, которую возможно лечить и при которой своевременное лечение позволяет достичь полного выздоровления или как минимум значительно улучшить качество жизни пациента. Неонатальный скрининг на ПИД полностью соответствует всем этим трем критериям, — пояснила специалист.

Врожденные нарушения иммунитета считались редкими заболеваниями, однако с развитием диагностики оказалось, что это не так. По статистике, на 1 000 родов рождается 1 ребенок, имеющий те или иные молекулярно-генетические дефекты, проявляющиеся нарушениями в работе иммунной системы.

На конец 2022 года было известно уже 485 вариантов ПИД, и этот список ежегодно пополняется. При формах, связанных с дефектом В-клеточного звена иммунитета, дети подвержены инфекциям, частым бронхитам, пневмониям, не поддающимся традиционному лечению. В течение всей жизни им показана поддерживающая терапия иммуноглобулинами.

— Наиболее опасная форма ПИД — тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, когда нарушается образование Т- и В-лимфоцитов, — пояснила Анжелика Солнцева . — Такие новорожденные внешне выглядят здоровыми, общие и биохимические анализы крови у них в норме, и заподозрить заболевание без специальных исследований невозможно. Патология проявляется в первые месяцы, когда ребенок впервые сталкивается с инфекцией, госпитализируется в стационар, попадает в реанимацию…

К сожалению, абсолютное большинство пациентов с ТКИН погибают, не дожив до года. Но если мы успеем уловить «светлый промежуток» от рождения до начала проявления заболевания, то ребенка можно спасти. Единственный способ — трансплантация ГСК при условии, что она выполнена в первые месяцы жизни. В таком случае шансы на полное выздоровление составляют 94%.

В свою очередь, единственной возможностью выявить ТКИН до начала проявления заболевания является скрининговое обследование всех новорожденных, проведенное в первые дни после появления на свет. В США (с 2018 года), большинстве стран Евросоюза, Израиле неонатальный скрининг на ПИД введен на общегосударственном уровне и доказал свою целесообразность.

Алгоритм скрининга в ходе пилотного проекта подразумевает несколько этапов. Первый — сбор материала для анализа у детей, появившихся на свет в роддомах Минска. Однако никаких дополнительных заборов крови не потребуется. Медсестре, берущей капиллярную кровь из пяточки у младенца (на общий анализ крови и другие исследования, включенные в национальную программу скрининга), нужно будет одну каплю поместить на фильтровальную бумагу.

Образцы высушиваются и доставляются в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, где выполняется исследование методом ПЦР — это второй этап.

На третьем, специализированном этапе скрининга, который проходит непосредственно на базе РНПЦ ДОГИ, специалисты оценивают результаты. При отклонении от нормы проводят дополнительные молекулярно-генетические исследования для подтверждения диагноза и определения тактики лечения.

По статистике, ежегодно в роддомах столицы рождается примерно 12 тысяч детей. Столько же будет выполнено исследований в рамках пилотного проекта.