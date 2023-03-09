Канадский тренер “Динамо” опасается провокаций в Санкт-Петербурге

9 марта «Зубры» проведут в гостях со СКА пятый матч первого раунда Кубка Гагарина (начало — в 19.30).

Напомним, что в этой серии «Динамо» выиграло у СКА первый матч, но затем два раза подряд проиграло. В четвертом матче на «Минск-Арене» питерская команда выигрывала по ходу игры, но в итоге уступила минчанам со счетом 2:4.

Таким образом, «Зубры» сравняли счет в серии — 2:2. Напомним, что матчи будут продолжаться до четырех побед. Сейчас две игры минчане проведут в гостях.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт накануне сегодняшнего матча отметил, что «наступает решающий момент».

«Думаю, никто не предполагал, что после четвертой игры будет равенство, — цитирует канадского специалиста официальный сайт клуба. — Что нужно сделать «Динамо» для того, чтобы сперва выйти вперед в серии, а затем перенести решающую игру в Минск?

Сейчас наступает такой момент: кто выиграет больше матчей из следующих трех. Соответственно нам нужно сделать несколько вещей. Важно, чтобы парни выполняли, что от них требуется, и оставались на том же уровне в плане борьбы и работоспособности, оставались в моменте. Не думали ни о чем другом, а были конкретно в моменте, в игре. Не переживали ни о чем кроме этого момента. Играли спокойно, уверенно, хладнокровно.

Конечно, СКА будут злыми. Поэтому на них оказывается давление. Прекрасно понимаем, что не будет теплого приема в Санкт-Петербурге. Будет тяжело, но мы готовы. Не ждем ничего простого от этих игр. Эту готовность мы добавляем к тому, что можем делать. Так приходит понимание, что мы можем победить. Могут быть и провокации, и другие нюансы, но мы не будем распыляться на это, а будем играть в свой хоккей».

Как играют в плей-офф другие команды?

ЦСКА (Москва) — “Северсталь” (Череповец) — 2:2 (счет в серии)

“Локомотив” (Ярославль) — “Витязь” (Московская область) — 3:1

“Торпедо” (Нижний Новогород) — “Динамо” (Москва) — 2:2

“АкБарс” (Казань) — “Нефтехимик” (Нижнекамск) — 2:2

“Салават Юлаев” (Уфа) — “Адмирал” (Владивосток) — 2:2

“Авангард” (Омск) — “Сибирь” (Новосибирск) — 3:1

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:2.

Алесь СИВЫЙ.