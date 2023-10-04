Календарь Google для Android обновился с функцией обмена ссылками на события

Google представил обновление для приложения «Календарь» на платформе Android, которое позволяет пользователям обмениваться ссылками на события из своего календаря. Эта новая функция упрощает процесс приглашения гостей на события и делится информацией о мероприятиях.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи могут открыть событие в своем календаре и выбрать опцию передачи ссылки на него. Это позволяет поделиться информацией о событии с другими пользователями, даже если они не были приглашены на него заранее.

Получатели могут открыть общую ссылку в любом браузере, просмотреть детали мероприятия и, если они вошли в свою учетную запись Google, быстро ответить на него. Если пользователь не вошел в систему Google, ему потребуется ввести свой адрес электронной почты, чтобы ответить на событие.

Следует отметить, что обмен ссылками доступен только для личных учетных записей Google и не поддерживается в учетных записях Google Workspace. Поэтому для использования этой функции необходимо иметь личную учетную запись Google.

Эта функция делает процесс организации событий более удобным и эффективным для пользователей Android, позволяя им быстро и легко делиться информацией о мероприятиях с другими людьми.