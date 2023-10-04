Календарь Google для Android обновился с функцией обмена ссылками на события

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НВ-ОНЛАЙН
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Календарь Google для Android обновился с функцией обмена ссылками на события
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Google представил обновление для приложения «Календарь» на платформе Android, которое позволяет пользователям обмениваться ссылками на события из своего календаря. Эта новая функция упрощает процесс приглашения гостей на события и делится информацией о мероприятиях.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи могут открыть событие в своем календаре и выбрать опцию передачи ссылки на него. Это позволяет поделиться информацией о событии с другими пользователями, даже если они не были приглашены на него заранее.

Получатели могут открыть общую ссылку в любом браузере, просмотреть детали мероприятия и, если они вошли в свою учетную запись Google, быстро ответить на него. Если пользователь не вошел в систему Google, ему потребуется ввести свой адрес электронной почты, чтобы ответить на событие.

Следует отметить, что обмен ссылками доступен только для личных учетных записей Google и не поддерживается в учетных записях Google Workspace. Поэтому для использования этой функции необходимо иметь личную учетную запись Google.

Эта функция делает процесс организации событий более удобным и эффективным для пользователей Android, позволяя им быстро и легко делиться информацией о мероприятиях с другими людьми.

НВ-ОНЛАЙН

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