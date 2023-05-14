Какую часть зарплаты члены партии «Белая Русь» будут отдавать в общую казну?

В субботу в минском Доме офицеров состоялось первое заседание политсовета недавно созданной партии «Белая Русь». В числе прочего решался и вопрос о размере членских взносов.

Было громко заявлено, что партия намерена существовать на народные деньги. Но размер взносов определили по-скромному — не менее 0,5% от заработной платы члена партии. Выплачивать каждый должен ежемесячно и самостоятельно, через систему ЕРИП.

Давайте прикинем, хватит ли партии этих денег, чтобы арендовать зал Дома офицеров для встреч политсовета, содержать офисы в столице и регионах, а также штат управленцев.

Средняя зарплата в Беларуси по данным за март составляла 1814 рублей. 0,5 процента — 9 рублей. Учредителями партии, как известно, являются 16 тысяч человек. Таким образом, месячный бюджет – 144 тысячи рублей.

Напомним, что в Беларуси 118 районов, и это не считая Минска. Хватит на офисы и зарплаты, чтобы партийное руководство смело заявляло о том, что структура существует без государственной поддержки и только на членские взносы? Сами рассудите.