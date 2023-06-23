Какой урожай ягод и грибов ожидается в этом году?

Прогнозы на урожай лесных даров составил ученый секретарь Института леса, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Бордок, сообщает «СБ». По словам ученого, была проанализирована ситуация в лесах во всех областях страны.

Как отметил Иван Бордок, количество черники в этом году планируется средним по всем областям, за исключением Минской: в центральном регионе ягоды будет мало.

В отдельных районах — Слонимском, Светлогорском, Гомельском, Глубокском, Пуховичском отмечались повреждение или гибель бутонов и цветков черники из-за поздневесенних заморозков. Это особенно отразилось на пониженных места произрастания этой ягоды.

Урожай других лесных ягод, как отметил Иван Бордок, может снизиться из-за дефицита влаги. Так, плохие показатели по бруснике. А вот голубика и клюква порадуют — показатели их плодоношения остались на уровне прошлого года.

Что касается грибов, то в этом сезоне их урожай будет средним в Витебской области, в остальных областях прогнозируется низким. Но ситуация еще может измениться в лучшую сторону, если станет тепло, но дождливо, резюмировал ученый.