Какой талисман помог Виктории Азаренко выйти в полуфинал «Australian Open»-2023?

Сегодня белорусская теннисистка без особых проблем победила в четвертьфинале американку Джессику Пегула, которая занимает 3-е место в рейтинге ВТА.

Следующей соперницей Азаренко, как уже сообщала «Народная Воля», станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Кстати, на сегодняшний матч белорусская теннисистка вышла в майке французского футбольного клуба ПСЖ. В этой майке Азаренко прошлась по коридору от раздевалки до центрального корта и сняла перед разминкой.

Виктория Азаренко уже несколько раз надевала футболку парижского клуба на пресс-конференции.

Белоруска рассказывала, что болеет за клуб с тех времен, когда за него выступал Дэвид Бекхэм. Кроме того, сына Виктории Лео мечтает сыграть за парижан. Можно сказать, что майка ПСЖ стала для белорусской теннисистки счастливым талисманом.

Надо отметить, что завтра утром за право выхода в полуфинал первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поспорит с хорваткой Донной Векич (64).

Напомним, что призовой фонд турнира – 52 миллиона долларов.

Алесь Светланич.