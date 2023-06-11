Какой район по зарплатам обогнал Минск?

В апреле 2023 года номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций Минска составила 2430,3 рубля. Это на 82,1 рубля, или на 3,3% меньше, чем в марте текущего года. Но значительно больше, чем в большинстве регионов.

Для сравнения: по областям в апреле 2023 года заработки распределились следующим образом:

Брестская область – 1568,9 руб.;

Витебская область – 1547,7 руб.;

Гомельская область – 1646,0 руб.;

Гродненская область – 1629,1 руб.;

Минская область – 1776,6 руб.;

Могилевская область – 1473,9 руб.

Но если изучить статистику более детально, то можно найти территорию, где уровень средней зарплаты оказался выше, чем в белорусской столице, пишет MyFin.

Речь идет об Островецком районе, который расположен на севере Гродненской области. Здесь номинальная начисленная средняя заработная плата за апрель составила 2505,1 рубля, то есть на 74,8 рубля больше, чем в Минске.

Такие показатели можно объяснить тем, что на территории Островецкого района расположена Белорусская АЭС.

Зачастую высокие средние заработки в отдельных районах (городах) Беларуси формируются за счет того, что в них находятся крупные предприятия и промышленно-энергетические объекты.

Так, в Беларуси есть несколько городов (районов), где номинальная начисленная средняя зарплата в апреле 2023 года перешагнула рубеж в 2000 рублей:

Минский район (Минская область) – 2169,4 руб.;

Новополоцк (Витебская область) – 2080,3 руб.;

Речицкий район (Гомельская область) – 2075,6 руб.;

Солигорский район (Минская область) – 2033,2 руб.;

Жодино (Минская область) – 2021,6 рубля.

Напомним, что много лет лидером по зарплатам в Беларуси был Солигорский район, где расположен «Беларуськалий». Однако из-за санкций сейчас с экспортом калийных удобрений возникли большие проблемы. Как итог — падение доходов в регионе.