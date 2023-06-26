Какой проходной балл ждут в БГУИРе?

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш рассказал БЕЛТА, какую приемную кампанию в этом году ожидает вуз.

«Предстоящая приемная кампания, я думаю, для университета будет напряженная с точки зрения работы с абитуриентами. Я надеюсь, что она будет успешная, потому что интерес к БГУИР достаточно высокий всегда. Мы в любом случае занимаемся технологиями, которые являются технологиями не только 20-го, но и 21-го столетия. Электромагнитный ресурс сейчас один из самых востребованных в мире. И общество движется постепенно, хотим мы этого или нет, к цифровому обществу. А у нас компетенции, которые необходимы для того, чтобы эти технологии создавать, чтобы они были безопасны и служили на пользу человеку, — это технологии будущего.

И наши выпускники — это как раз те люди, которые этими всеми вопросами занимаются: и разработкой, и безопасностью, и цифровизацией прикладных решений, и развитием цифровой сферы как самостоятельной и многими другими».

Что касается конкурсов и проходных баллов, ректор отметил, что прогнозировать их — дело неблагодарное, в БГУИР они всегда достаточно высокие.

«Я не ожидаю какой-то существенной динамики по их изменениям, хотя каждый год имеет свою специфику, — говорит ректор. — Мы рассчитываем на то, что к нам придут и мотивированные, и талантливые абитуриенты. Мы видели по целевому набору, что наши специальности востребованы, у заказчиков в том числе. Поэтому нам кажется, что у нас сохранится и географическая распределенность, ведь к нам приезжают поступать ребята со всей страны. Не изменится и уровень подготовленности наших абитуриентов, потому что учиться в БГУИР очень не просто и, я надеюсь, что это будет сплав хороших знаний и трудолюбия, который позволит абитуриентам стать студентами, а в последующем — грамотными и хорошими инженерами».

В БГУИР в этом году остается возможность для абитуриентов участвовать в конкурсе по всем специальностям, по которым вступительные испытания унифицированы: «У нас достаточно большой спектр специальностей, на который абитуриенты сдают математику и физику. В этой части есть распределение специальностей по факультетам, и при заполнении заявления абитуриенты могут указать факультет и специальность, на которой они хотели бы учиться. Соответственно, все зависит от личных устремлений абитуриентов и той профориентационной работы, которую мы проводили. У нас есть еще одно отличие приемной кампании этого года — в БГУИР в этом году появились востребованные экономикой специальности, на которые без вступительных испытаний зачисляются абитуриенты, которые имеют медаль в школе или диплом с отличием в среднем специальном учебном заведении».

Ректор добавил, что традиционно в этом году будут востребованы специальности, связанные с программированием, микроэлектроникой и проектированием современных радиосистем.