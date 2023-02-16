Какой анализ крови точнее — из пальца или из вены?

Влияет ли на результат анализа образец крови — венозная или капиллярная?

Вот что по этому поводу говорит доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии БелМАПО, руководитель Республиканского центра патологии гемостаза, главный внештатный специалист Минздрава по гемостазиопатиям, кандидат мед. наук Екатерина Кабаева.

«Из-за особенностей процедуры взятия состав этих био- материалов может несколько отличаться, — сказала доктор. — Несмотря на то что взятие крови из пальца психологически воспринимается как простая процедура, на практике ее выполнение предполагает соблюдение ряда правил и требует от исполнителя владения специальными навыками. Анализы, взятые из вены, гораздо достовернее взятых из пальца.

Венозная кровь подходит для любого анализа, проводимого на крови или ее производных (сыворотке, плазме). Кровь из пальца (капиллярная) подходит только для общего анализа крови, экспресс-тестов на глюкозу и общий холестерин.

гематологгКапиллярную кровь для клинического анализа берут у новорожденных, пациентов с мелкими или труднодоступными венами, при ожогах большой площади, избыточной массе тела или установленной склонности к венозному тромбозу. Также капиллярная кровь необходима для выполнения некоторых исследований гемостаза (время свертывания / время кровотечения), экспресс-тестов на глюкозу, холестерин и другие биохимические показатели.

Для большинства других медицинских анализов капиллярную кровь использовать нежелательно: присутствие в биоматериале посторонних включений может исказить результат, а из-за малого объема пробы выполнить дополнительные исследования будет крайне затруднительно.

Международный комитет по стандартизации в гематологии (ICSH) настоятельно рекомендует использовать для проведения гематологических исследований именно венозную кровь».