Какое варенье самое полезное?

Многие хозяйки используют для приготовления варенья семейные рецепты и кладут в заготовки очень много сахара, что негативно сказывается на пользе летнего угощения.

Нутрициолог и спортивный врач-диетолог Антон Брыкин посоветовал варить варенье-пятиминутку или просто перетирать ягоды с сахаром, так сохраняется больше полезных веществ.

По словам доктора, неправильное хранение варенья из вишни и черешни с косточками может вызвать неприятные последствия. Косточки содержат вещество, которое при нарушении герметичности банки может стать причиной отравления.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжелые отравления», — добавил диетолог.