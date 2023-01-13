Какими каплями лечить насморк?

И есть ли смысл в замене одних сосудосуживающих капель на другие?

Вот что говорит по этому поводу кандидат медицинских наук, оториноларинголог и отоневролог медицинского центра «Медавеню» Алексей Перминов.

«Нет смысла заменять одни капли на другие, проблемы развиваются на эффект препарата, а не на конкретное действующее вещество, — рассказывает доктор. — Аналогия, которой я лично пользуюсь уже несколько лет – алкоголь. Не поможет замена водки на виски или коньяк если человек пьет каждый день для профилактики алкоголизма и запоя…

Вариант, когда человек начинает продолжительно закапывать сосудосуживающие капли, – один из худших, слизистая меняется неотвратимо.

Детям дошкольного возраста их не стоит капать больше 3-5 дней. Эти капли – родственник адреналина, под его действием сосуды сокращаются: если присесть 50 раз с заложенным носом – на время тоже станет легче дышать. С каплями то же самое. И слизистая начинает лениться: «А зачем мне воспринимать собственный адреналин, если пришел готовый?» Вот и зависимость. Через неделю — две (а у некоторых людей и раньше) человек не может без капель, а потом и они перестают помогать.

Встречаются случаи отравления детей сосудосуживающими каплями, передозировка возникает быстро. Лечением в идеале должен заниматься один человек, иначе может получиться: папа зайдет – капнет сосудосуживающие капли, потом мама, потом бабушка… Все проявили заботу, а в итоге проблемы. Ребенка покрывает холодный пот, снижается сердцебиение, иногда спасают уже в реанимации…

Из того, что есть – лучше оксиметазолин или ксилометазолин, можно фенилэфрин. Лучше в спрее (дозированном, одно нажатие, одна доза).

Все спреи брызгать от центра носа по направлению к глазу, чтобы струя лекарства шла от перегородки носа слегка в сторону. Меньше дней можно, больше — нет.

Если нос не дышит больше 10 дней – это повод для консультации оториноларинголога. Возможно, понадобиться телеэндоскопия (осмотр носа видеокамерой) или рентген.