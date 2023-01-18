Каким спортом заняться, чтобы похудеть?

Известный белорусский диетолог Ирина Яблонская рассказала, почему некоторые люди не худеют, несмотря на то, что много времени проводят в бассейне или спортзале.

«Среди моих пациентов много тех, кто начал заниматься спортом в зрелом возрасте, — рассказала Ирина Яблонская. — До этого никаких физических нагрузок не было. Обычно в зрелом возрасте в спорт приходят люди после скоропостижного ухода друзей от злоупотребления алкоголя или ожирения.

Занимаются спортом интенсивно, без логики, «до потери пульса».

Некоторые участвуют в марафонах, соревнованиях и, казалось бы, что в этом плохого?..

Если вы будете худеть через спорт, за счёт большого дефицита калорий, то при травме или болезни, масса вашего тела будет стремительно расти.

Откуда столько людей с огромными животами в бассейне? Оттуда. Один спорт не даёт результатов.

Стройнеть надо на небольшом дефиците калорий, не более 10- 20% от основного обмена веществ. Это безопасно для организма.

Если вы хотите снизить массу тела, необходимо израсходовать все калории, которые вы съели.

У всех, кто худеет только через спорт, формируются неправильные пищевые привычки: съесть все, что хочется (мол, потом израсходуется), не есть после 18; убрать жиры из рациона и т.д.

Чтобы правильно снизить массу тела необходимо ускорить обмен веществ. Для этого надо немного физической активности. 3 силовые тренировки в неделю по часу, в остальные дни — по 30-40 минут или на беговой дорожке, или 10 000 шагов.

Мои пациенты с очень большой массой тела силовыми тренировками не занимаются. Только ходьба! Потом, уже в процессе, индивидуально решаем что лучше, как безопаснее для суставов и сосудов, потому что занятия спортом — это всегда индивидуально, что подходит одному — другому никак.

Чем большую массу тела вы снизили, тем больше грамотных тренировок надо вводить.

Помимо этого, у вас должны быть: достаточный и полноценный сон, регулярное и полноценное питание с учетом ваших особенностей, коррекция выявленных гормонально-обменных нарушений, дефицитных состояний и т.д.

Поэтому, если вы пошли в спорт, и нет результатов в снижении массы тела, значит, есть какие-то грубые ошибки или с рационом или не скорректированы дефицитные состояния. Обращайтесь, помогу!»