Каким спортом занимается премьер-министр Беларуси?

О своих спортивных увлечениях, которым посвящает время в зависимости от общей загрузки, глава правительства рассказал в субботу на культурно-спортивном фестивале «Вытокi» в Глубоком.

Заявил, что спортивные увлечения появились с детства.

«Пришел из школы, забросил портфель и, пока солнце не сядет, пропадал на спортивных площадках», ― вспомнил премьер.

Сейчас, по словам Головченко, времени не хватает, но по мере возможности он старается поддерживать форму ― ходьба, велосипед, теннис.

Головченко добавил, что регулярно заниматься спортом у него не всегда есть возможность из-за загруженности.

Лучший вид спорта, по его мнению, это воспитание детей, особенно ― маленьких. «За ними всегда надо очень много бегать», ― пояснил Головченко.

Дети белорусского премьера (у Романа Головченко две дочери и старший сын) также занимаются спортом. У старшей дочери в списке спортивных занятий ― теннис и спортивные танцы, а «младшая подтягивается, берет пример со старшей сестры». О спортивных увлечениях сына-студента глава правительства не уточнил.