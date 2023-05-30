Каким будет лето: прогноз белорусских синоптиков

По предварительным прогнозам главных синоптиков страны, лето в 2023 году в Беларуси будет жарким. Температурный фон, в частности, поднимается на 1-2 градуса выше климатической нормы. К слову, нормой для теплого времени года в нашей стране считается плюс 18 градусов.

Предположительно, нас ждет несколько волн жары продолжительностью более одной недели. Вместе с тем ожидается и несколько холодных периодов, однако, как утверждают специалисты, они не будут долгими. Дождливых дней за все лето ожидается около 30. При этом сильные ливни порой будут сопровождаться шквалами, градом и грозой. Кстати, около 80% опасных явлений погоды в Беларуси приходится именно на лето.

Анализируя погоду в июне, можно сказать, что начнется первый летний месяц с весьма капризного настроения. Дневные температуры в выходные – 3-4 июня, составят всего около 16 градусов тепла. Для сравнения, в последние дни воздух прогревается в дневные часы до плюс 22 градусов. Отметим, что июнь в Беларуси очень часто бывает прохладным. А вот самым жарким летним месяцем из года в год остается июль. В августе из-за уменьшения продолжительности светового дня лето обычно заметно угасает.