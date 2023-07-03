Каким будет интерьер авто будущего?

Компания DS (премиальный бренд Citroen) показала интерьер будущих моделей. Такие салоны будут у машин к концу нынешнего десятилетия.

Например, DS хочет пересмотреть общую архитектуру и избавиться от центрального тоннеля. Кроме того, поменяются отделочные материалы, аудиосистема и даже мультимедиа. Экраны, по мнению дизайнеров DS, не должны быть видимыми в выключенном состоянии, поэтому их сделают прозрачными.

Отмечается, что максимальный срок для внедрения в производство — пять лет. Производители обещают такие интерьеры на серийных автомобилях уже к концу нынешнего десятилетия, и, по некоторым данным, первым образцом станет следующий DS 4, запуск которого намечен на 2027 год.

Ключевые перемены — это свет, звук, материалы и взаимодействие с технологиями.

В DS уверены, что интерьерное освещение играет не последнюю роль в сенсорном восприятии, поэтому фоновая подсветка станет интеллектуальной и адаптивной.

Архитектура с «парящей» передней панелью и массой стеклянных поверхностей добавит свободного пространства, а аудиосистема, состоящая из одного подвесного динамика, снизит массу.

Светящиеся круги в дверях — всего лишь элемент декора и один из способов персонализации, выполненный в лучших традициях ар-деко.

Поскольку перегружать салон дисплеями и привносить хаос — это не в духе DS, то обычного экрана мультимедиа здесь тоже нет.

Изображение проецируется на изогнутую панель, степень прозрачности которой можно регулировать, чтобы подчеркнуть отделку и минимизировать отвлекающие факторы. Исключение сделано только для боковых экранчиков — они вполне традиционные.