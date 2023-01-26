Некоторые препараты могут исчезнуть (или уже исчезли) или аптек.
На днях появился список международных непатентованных наименований, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава России.
Среди них есть довольно популярные и известные названия.
- Ниволумаб
- Леводопа + [Бенсеразид]
- Дулаглутид
- Иммуноглобулин человека нормальный
- Пембролизумаб
- Сапроптерин
- Мелфалан
- Цисплатин
- Альбумин человека
- Иммуноглобулин человека против гепатита В
- Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]
- Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид
- Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
- Карглумовая кислота
- Аспарагиназа
- Карбамазепин
- Витамин Е + Ретинол
- Ретинол
- Витамин Е
- Нефопам
- Ибупрофен
- Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат
- Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат
- Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат
- Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат
- Амоксициллин + [Клавулановая кислота]
- Амоксициллин + [Клавулановая кислота]
- Амоксициллин
- Митомицин
- Гексэтидин
- Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды
- Налоксон + Оксикодон
- Бетаметазон
- Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека
- Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека
- Оксибутинин
- Динутуксимаб бета
- Пэгаспаргаза
- Натрия оксибутират
- Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный
- Бактериофаг коли
- Бактериофаг протейный
- Бактериофаг синегнойной палочки
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19)
- Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка
- Трастузумаб дерукстекан
- Фампридин
- Адамантилбромфениламин
- Активированный уголь
- Водорода пероксид
- Метамизол натрия
- Ацетилсалициловая кислота
- Дифенгидрамин
- Доксициклин
- Йод + [Калия йодид + Этанол]
- Каптоприл
- Кофеин-бензоат натрия
- Лоперамид
- Лидокаин
- Ондансетрон
- Натрия тиосульфат
- Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат
- Тримеперидин
- Нитроглицерин
- Парацетамол
- Преднизолон
- Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин
- Диазепам
- Сульфацетамид
- Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат]
- Димеркаптопропан-сульфонат натрия
- Атропин
- Аминометилбензойная кислота
- Гидроксиэтилкрахмал
- Прокаин
- Декстроза
- Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA]
- Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка
- Фентанил
- Интести-бактериофаг
- Неостигмина метилсульфат
В пресс-службе российского Минздрава говорят, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».