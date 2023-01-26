Некоторые препараты могут исчезнуть (или уже исчезли) или аптек.

На днях появился список международных непатентованных наименований, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава России.

Среди них есть довольно популярные и известные названия.

Ниволумаб Леводопа + [Бенсеразид] Дулаглутид Иммуноглобулин человека нормальный Пембролизумаб Сапроптерин Мелфалан Цисплатин Альбумин человека Иммуноглобулин человека против гепатита В Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид Никотиноил гамма-аминомасляная кислота Карглумовая кислота Аспарагиназа Карбамазепин Витамин Е + Ретинол Ретинол Витамин Е Нефопам Ибупрофен Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат Амоксициллин + [Клавулановая кислота] Амоксициллин + [Клавулановая кислота] Амоксициллин Митомицин Гексэтидин Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды Налоксон + Оксикодон Бетаметазон Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека Оксибутинин Динутуксимаб бета Пэгаспаргаза Натрия оксибутират Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный Бактериофаг коли Бактериофаг протейный Бактериофаг синегнойной палочки Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19) Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка Трастузумаб дерукстекан Фампридин Адамантилбромфениламин Активированный уголь Водорода пероксид Метамизол натрия Ацетилсалициловая кислота Дифенгидрамин Доксициклин Йод + [Калия йодид + Этанол] Каптоприл Кофеин-бензоат натрия Лоперамид Лидокаин Ондансетрон Натрия тиосульфат Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат Тримеперидин Нитроглицерин Парацетамол Преднизолон Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин Диазепам Сульфацетамид Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат] Димеркаптопропан-сульфонат натрия Атропин Аминометилбензойная кислота Гидроксиэтилкрахмал Прокаин Декстроза Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA] Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Фентанил Интести-бактериофаг Неостигмина метилсульфат

В пресс-службе российского Минздрава говорят, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».