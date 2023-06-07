Какие виды деятельности будут разрешены ИП? Министр объяснил

Правительство подготовило перечень разрешенных видов деятельности для индивидуальных предпринимателей, предложения отправлены руководству всех регионов страны, сообщил министр экономики Александр Червяков, выступая в среду перед депутатами.

По его словам, предлагается ограничить перечень видов деятельности для ИП. Если поправки в закон о предпринимательской деятельности примут во втором чтении (первое чтение состоялось 31 мая – Прим.), те предприниматели, деятельность которых не попадет в финальный список, будут вынуждены трансформироваться в юрлицо или закрыть ИП.

«Мы остановились на списке именно разрешенных видов деятельности, а не запрещенных. Чтобы предприниматели четко понимали, что им можно, а что нельзя. В ближайшее время нам нужно определиться с критериями, какие виды деятельности мы оставляем, а какие должны быть трансформированы», — сказал министр, отвечая на вопросы депутатов и бизнес-сообщества в Овальном зале парламента.

Он уточнил, что те традиционные виды деятельности, в которых индивидуальные предприниматели представлены давно – например, выпечка хлеба, хлебобулочных изделий и так далее – останутся неизменными.

По его словам, разрешенными для ИП, скорее всего, останутся те виды деятельности, где не требуется задействование большого оборудования и применение специальных навыков. Также это касается производства мебели, гипсовых и других изделий.

«Также это те виды деятельности, которые обеспечивают социальную стабильность в регионах, особенно в удаленных – торговля, снабжение населения продуктами питания, промышленными товарами и так далее», — подчеркнул Червяков, которого цитирует Sputnik.

Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко в свою очередь пояснил, что есть поручение первого вице-премьера Николая Снопкова всем облисполкомам: до 8 июня рассмотреть предложенные правительством перечни разрешенных видов деятельности для ИП, согласовать, а при наличии предложений представить их в соответствующие органы.

Депутаты и Комитет госконтроля должны рассмотреть доработанные с учетом предложений перечни и направить их к рассмотрению во втором чтении законопроекта до 16 июня.