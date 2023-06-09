Какие товары могут подорожать в Беларуси?

Белорусские власти снимают ограничения по ценам на ряд товаров и продуктов. Постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, ранее цены ограничивались на любые позиции с наименованием «картофель свежий», «свеклу свежую» и «морковь свежую». Сумма могла повышаться только за счет упаковки. Теперь же по каждой позиции добавлено примечание «за исключением мытого».

Регулирование цен также сняли с гречки и риса, если они продаются в варочных пакетах.

Уточнена позиция «Масло растительное». Ранее надбавки были ограничены на всю группу. Теперь – только на подсолнечное и рапсовое масло, в том числе купажированное. Оливковое, льняное, горчичное и другие под ценовое регулирование больше не подпадают.

Подорожать могут говяжий фарш и копчености из говядины, так как их тоже вывели из-под ограничений.

Много изменений и по рыбе. Так, лимиты ценовых надбавок больше не действуют для рыбы лососевых, осетровых, тунцовых пород. Речь идет как о заморозке (филе, разделанная и неразделанная), так и о живой или охлажденной рыбе, а также копченой рыбе и консервах.

Зелень тоже будут меньше регулировать. Фактически отпустят цены на все, кроме укропа, петрушки и лука.

Изменения коснутся и цен на мороженое. В старой версии цена была ограничена на любой вид этого продукта. Сейчас это будет касаться только молочного и сливочного мороженого, пломбира, а также замороженных продуктов с заменителем молочного жира.

Стоит ожидать также повышения цен на фиточаи и чайные напитки, а вот обычный чай пока остается под ограничениями.

Больше не будет лимитов на ценовые надбавки для курток, пальто и полупальто из натурального меха и натуральной кожи. В то же время ценовые лимиты на мужскую и женскую обувь, а также многие виды детской одежды, сохраняются.

Есть и новшества по запчастям к легковым авто. В старой версии ограничивали цены просто на любой вид таких товаров. Теперь подробно описано, на что именно цены продолжат сдерживать. В перечне все основные запчасти: например, газовое оборудование для машин, коробки передач, ветровые стекла, задние мосты, карданные валы, рамы, колеса, подвески, тормоза, аккумуляторы, двери и другое.