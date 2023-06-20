Какие страны вошли в топ-3 инвесторов в экономику Беларуси?

В топ-3 самых активных инвесторов вошли в прошлом году Россия (более 380 млн. долларов), Нидерланды (214,2 млн. долларов) и ОАЭ (82 млн. долларов), в первом квартале 2023 года — Кипр, Россия, Нидерланды.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на интервью первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря.

«При этом рост количества и доли ПИИ на чистой основе демонстрируют и государства так называемой дальней дуги, — отметил первый замминистра экономики. — Практически на 70% приросли страны Ближнего и Дальнего Востока, то есть мы видим постепенный рост инвестирования со стороны дружественных стран.

По ПИИ на чистой основе рост более 15 % к 2021-му. Это лучший показатель с 2019 года».