Какие сорта клубники лучше взять для рассады?

Клубника — любимая многими ягода, а для того, чтобы насладиться ее вкусом вдвойне, стоит обратить внимание на некоторые сорта перед посадкой.

Старший научный сотрудник Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Наталья Андронова рассказала, какие сорта клубники самые вкусные.

По словам эксперта, конец марта — последняя возможность приступить к выращиванию рассады клубники, а потому важно внимательно отнестись к выбору сорта.

Селекционер отметила, что стабильно, то есть независимо от погодных условий, десертным вкусом обладают сорта «славутич», «купчиха», «царица», «берегиня», «амулет», «росинка», «любава», «кокинская заря» и «кокинская раняя».

«Для сорта „славутич“ характерно присутствие в плодах аромата лесной земляники, что у садовой земляники встречается крайне редко. Плоды клубники сорта „купчиха“ имеют ароматный мускатный привкус, переданный от землянично-клубничных гибридов», — отметила эксперт.

Среди сортов зарубежной селекции Наталья Андронова предложила обратить внимание на сорта «розана киевская», «сара», «альба», «вента», «дарселект», «полка», «мице» «шиндлер», «ллери», «хоней», «дачница», «глоскап».

Слекционер рассказала, что вкус ягоды зависит не только от генотипа сорта, но и от погодных условий. Например, если лето будет дождливым и прохладным, то ягода будет сочной, но не очень сладкой и с высоким содержанием витамина С. А вот засуха и жара гарантирует мелкий и деформированный урожай.

По мнению эксперта, лучшая погода для выращивания сладкой клубники — высокая температура и умеренные осадки.