Какие сладости не вредят фигуре?

Известный белорусский диетолог Светлана Кашицкая рассказала, какие сладости можно есть без вреда для фигуры.

— Правильное питание – это не диета со множеством ограничений, когда нельзя есть как раз то, что больше всего хочется, — говорит Светлана Кашицкая. — В правильном питании можно почти всё, в том числе и ваше любимое сладкое

Существует множество сладостей, не содержащих сахара, которые не только не вредят фигуре в разумных количествах, но ещё и полезны для здоровья

Орехи и сухофрукты

Эти продукты на самом деле незаменимы в рационе любого человека. Благодаря высокой калорийности орехов они дают длительное чувство насыщения, а сухофрукты станут прекрасной основой для напитков и вполне могут заменить конфеты.

Самые сладкие сухофрукты – это финики. Они содержат до 70% сахарозы и фруктозы, более 20 аминокислот и витаминов. Способствуют укреплению эмали зубов, в отличие от конфет, благодаря содержанию полезных микроэлементов, помогают восстановить микрофлору кишечника и поддерживают мозговую деятельность.

Курага содержит много витаминов и минералов. Она полезна для зрения, сердца и помогает укрепить иммунитет.

Изюм содержит высокую концентрацию витаминов группы B, а также фосфор, магний, кальций и железо.

Орехи можно выбирать любые. Они полезны всегда, даже тем, кто не соблюдает ПП, но стоит ограничить их потребление до 20-30 г в день, так как они содержат много калорий.

Из орехов и сухофруктов можно делать ПП конфеты: просто измельчите несколько видов сухофруктов и орехов, добавьте мёд, перемешайте и сделайте из получившейся массы шарики, которые потом можно обвалять в кэробе (заменителе какао из плодов рожкового дерева) или семенах.

Пастила

Этот продукт целиком состоит из фруктов, поэтому, если это пастила без добавленного сахара, её можно есть даже при самой строгой диете.

Чёрный шоколад

Шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72% оказывает положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает настроение и самочувствие. Но запомните, что дневная норма чёрного шоколада — не более 20 г.

Суфле и желе

Эти десерты не только не нанесут вреда ни вашей фигуре, ни вашему желудку, так как сделаны на основе желатина – белка, необходимого нашему организму, но и принесут ощутимую пользу связкам и суставам.

Фрукты

Как свежие, так и запеченные фрукты являются отличными диетическими сладостями и альтернативой тортам и конфетам.

Батончики-мюсли

Такие батончики лучше делать самим, но можно и купить в специализированном магазине, предварительно внимательно прочитав состав, так как производители часто добавляют в них сахар и растительные масла.

И запомните, что при правильном сбалансированном питании можно все!

А голодовки — это опасно и уже не модно.

Берегите свое здоровье!