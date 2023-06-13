Какие самые популярные предметы ЦТ?

14 июня стартует централизованное тестирование. На него зарегистрировалось свыше 55 тысяч абитуриентов.

Самыми популярными предметами ЦТ-2023 стали физика, английский и русский языки.

— В этом году на ЦТ зарегистрировалось свыше 55 тыс. белорусских абитуриентов, —говорит директор РИКЗ Юрий Миксюк. —— Это без учета иностранных поступающих. Тройку лидеров предметов ЦТ возглавляет физика, которую планируют сдавать более 14 тыс. ребят. На втором месте — английский язык (около 13 тыс.). На третьем — русский (порядка 12 тыс.).

Структура тестов и задания, переводная таблица первичных баллов в тестовые — всё будет таким же, как на ЦЭ. Ничего более сложного абитуриенты не увидят, поэтому стоит спокойно прийти и показать свои знания».

Стартует централизованное тестирование 14 июня с прохождения испытания по белорусскому языку. И затем каждые два дня будет проводиться ЦТ по другим предметам. Так, 16 июня — по русскому языку, 18 июня — обществоведению, 20 июня — математике, 22 июня — биологии, 24 июня — иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 26 июня — химии, 28 июня — физике, 30 июня — истории Беларуси, 2 июля — географии. Завершится ЦТ 4 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время).

Для тех, кто не сможет пройти централизованное тестирование в основные дни по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни. Так, 11 и 13 июля можно будет сдать белорусский и русский язык, 11 и 15 июля — все остальные предметы. Но для этого необходимо не забыть зарегистрироваться с 1 по 6 июля. Время работы пунктов регистрации — с 9.00 до 19.00, в субботу 1 июля — с 9.00 до 18.00.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.