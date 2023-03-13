Какие продукты вызывают брожение в кишечнике?

Процесс брожения естественен и необходим человеческому организму. Полезные бактерии кишечника расщепляют потребляемые углеводы переводя их в энергию и органические соединения, выделяя при этом газ и воду. При нормальном пищеварении газ образуется в адекватных количествах (до 0,9 л в день) и не приносит дискомфорта организму.

Однако отдельные продукты питания усиливают брожение в кишечнике. Эту проблему можно было бы считать просто деликатной, если бы чрезмерное газообразование не приводило к серьезным проблемам. И речь не только о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Причины процесса

Нужно различать два процесса: брожение и гниение.

В первом участвуют углеводы. Они преобразуются в различные органические соединения (спирт, ацетон, кислоты, водород).

Гниение – это результат работы патогенных микроорганизмов в толстой кишке, в результате которого образуются токсические вещества в кишечнике.

При нормальном процессе пищеварения все питательные вещества расщепляются. Начинается эта работа еще в ротовой полости, продолжается в желудке и тонком кишечнике.

В толстый отдел кишечника вся пища поступает уже в виде воды и неперевариваемых волокон. Когда пищеварение нарушено, в толстую кишку могут переходить углеводы и белки, что и вызывает брожение.

Основными причинами этого являются:

Заболевания желудка и поджелудочной железы;

Переедание;

Недостаток пищеварительных ферментов.

Поражающие последствия

Периодическое образование газов в животе случается и при здоровом пищеварении. Обычно этому предшествует обильная газообразующая еда или нарушение привычной диеты.

Систематическое нарушение усвоения веществ свидетельствует уже о более серьезных проблемах с органами пищеварения.

Постоянное вздутие и газы приводят к:

Болезненным ощущениям в животе;

Появлению отрыжки, тошноты, урчания;

Поносу или запору.

Иногда вздутие может нести и более серьезные последствия для здоровья. Некоторые исследователи связывают нарушения пищеварения с развитием сердечных патологий, в частности инфаркта миокарда. Среди других, на первый взгляд не связанных симптомов, могут быть головные боли, постоянная усталость и слабость.

Продукты-провокаторы

Сладости

Сахар — лучшая среда для бактерий, которые отвечают за брожение в кишечнике. Именно поэтому пища с высоким содержанием углеводов способна вызвать патологии в данном процессе.

Овощи

Лук — сладкий овощ с высоким содержанием фруктозы. Особенность в том, что действительная его сладость раскрывается только при термической обработке. Углеводы составляют 85% от общей калорийности продукта.

Чеснок при чрезмерном употреблении способен вызвать метеоризм.

Бобовые, причем не только свежий горох, но и консервированный или заготовленный в любом другом виде, а также чечевица, фасоль, садовый боб, нут. В группе бобовых также арахис и соя.

Продолжает перечень белокочанная капуста, в составе которой много углеводов: больше, чем белка в 2,6 раза, чем жиров – в 27 раз. В 100 г капусты их содержится 10 г.

Фрукты и ягоды

Арбуз, сладость которого не нуждается в дополнительных комментариях: 86% углеводов от совокупной калорийности ягоды.

Виноград содержит три вида сахаридов, но преобладающим является натуральный сахар – фруктоза: 7,2 г на 100 г этого фрукта.

Ежевика — полезная ягода для сохранения молодости и красоты, но при употреблении в больших количествах неизбежно усиливает брожение. В ее составе полиолы – углеводы гидрогенизированного типа, которые используются как заменители сахара в продуктах и не могут полностью усваиваться организмом. Последний, не понимая этого, будет тратить энергию на их расщепление и выделять лишний газ. Полиолы также содержатся в мороженом, выпечке, резиновой жвачке, газированных напитках, йогуртах.

Яблоки содержат углеводов 88%, богаты фруктозой: 5,5 г на 100 г. Как известно, именно из них делают сидр, что только подтверждает способность запускать процессы брожения.

Манго – рекордсмен по содержанию углеводов в общей питательности фрукта: 89%. При этом количество фруктозы в нем гораздо больше, чем глюкозы. Такое соотношение приводит к низкому усвоению сахара и данным процессам.

Безопасные продукты

При проблеме вздутия кишечника нужно отказаться от пищи, провоцирующей излишнее брожение. И обратить внимание на следующие продукты:

крупы: рис, гречка, кукурузные хлопья, овес, киноа;

зелень: мангольд (разновидность свеклы), молодая ботва свеклы, капуста кале (еще называют кейл), шпинат;

овощи: оливки, кабачки, авокадо, томаты, огурцы;

ягоды: голубика, черника, земляника;

молочная пища: твердые сыры, сливочное масло, молоко без лактозы;

цитрусовые фрукты, киви.

Полезно включить в рацион чай с содержанием мяты, фенхеля, ромашки, имбиря и куркумы. Воду и другую жидкость лучше употреблять комнатной температуры.

Не менее важно, чтобы между приемами еды был перерыв 2,5-3 часа, а их самих было 5-6 в течение дня. И, разумеется, порции небольшого размера.

Каждому человеку под силу контролировать процессы брожения в собственном кишечнике. Именно тогда они не станут патологическими, принося дискомфорт и ухудшение здоровья. Достаточно знать свойства продуктов и умело сочетать их в повседневном рационе, говорят диетологи.