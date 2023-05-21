Какие продукты омолаживают клетки организма?

С возрастом компетенция наших клеток продолжает снижаться, это постепенный процесс — и в среднем он начинается в возрасте 25 лет. Результат: мы стареем. По общему признанию, это не очень хорошая новость, но мы не должны сидеть сложа руки.

Здоровье клеток определяется тремя клеточными компетенциями, на которые мы можем положительно повлиять. Мы контролируем 80% нашего здоровья посредством ежедневного перепрограммирования нашей эпигенетики, и только 20% предопределены нашей врожденной генетикой, пишет Medikforum.

Здоровое и сбалансированное питание — это самое главное. Оно формирует основу для долгой жизни, потому что поддерживает наши клетки в форме — правильные продукты замедляют процесс старения в организме.

«Я рекомендую диету с высоким содержанием клетчатки с луком-пореем, пастернаком, свеклой, яблоками и орехами кешью. Эти продукты положительно влияют на флору кишечника, они вызывают своеобразный оплодотворяющий эффект для поселившихся там бактерий», — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Если вы хотите сделать что-то хорошее для себя и своего тела, работайте над укреплением так называемых сиртуинов. Это ферменты, влияющие на многие важные процессы в нашем организме, такие как наращивание мышечной массы, сжигание жира и защита от болезней.

И не только это: они помогают нам оставаться молодыми, потому что они специально способствуют обновлению клеток и восстанавливают повреждения ДНК, возникающие в ходе естественного процесса старения хромосом.

«Мы можем активировать сиртуины с помощью так называемых полифенолов в нашей пище. Поскольку их трудно получить из обычных продуктов в достаточно больших количествах — вы можете найти их в куркуме, красном луке, малине, смородине, ежевике, а также в имбире и чесноке, кроме того в черном кофе и темном шоколаде», — добавил врач.