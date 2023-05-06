Какие подарки чиновники смогут оставить себе?

Совмин Беларуси принял постановлении от 02 мая 2022 №289, в котором определил порядок дарения подарков госслужащим.

В постановлении идёт речь о «порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарков». Как отмечает юрист Леонид Дроздов, в отличие от прежних постановлений, в новом речь идет не только о подарках, которые получил чиновник, госслужащий, но и о подарках их супругам и близким родственники «при проведении протокольных и иных официальных мероприятий».

Согласно решению правительства, чиновникам придется отдавать государству все, что стоит дороже 20 базовых величин (740 рублей) на дату получения.

В то же время, Совмин новым решением сделал ряд исключений, когда госслужащие могут оставить подарки себе. В частности, это:

— если подарки (имущество) было получены в частной жизни и не связаны с работой;

— вручены на протокольных и иных официальных мероприятиях и стоимость каждого в отдельности не превышает 20 базовых величин на дату их получения;

— если это цветы.

«Государственное должностное лицо (или приравненное к нему лицо) в случае получения им, его супругом(-ой), близкими родственниками или свойственниками имущества в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей обязано письменно уведомить об этом госорган, в котором проходит службу», — сказано в документе.

Интересно, что за подарки родственникам отчитываться обязаны не они, а именно государственные должностные лица.

Вопрос, правда, в том, как определить стоимость подарка. Ведь их принято дарить без ценников…