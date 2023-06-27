Какие лекарства взять с собой в отпуск?

Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что, зачем и почему всегда есть в его отпускной аптечке.

ДЕКСАМЕТАЗОН. Незаменим при аллергиях в тяжелой форме. Отёк Квинке, анафилактический шок. СОРБЕНТЫ. Крайне нужные «ребята» на отдыхе. Они помогут прийти в себя после бурных возлияний и знакомства с местной кухней. Один стакан водно-солевого раствора избавит от обезвоживания и вернёт силы радоваться жизни дальше. Чтобы не превратиться после палящим солнцем в подрумяненный блин берем с собой ДЕКСПАНТЕНОЛ мазь. Идеальна при солнечных и бытовых ожогах. Снимает воспаление, красноту, болезненные ощущения. Не дает образоваться волдырям и пузырькам на коже. Быстро заживляет.

Сюда же Диметинден-гель для кожи. Поможет снять боль от ожога или зуд, сли вас покусали насекомые.

И вновь к вопросу об аллергии. АНТИГИСТАМИННЫХ препаратов много. Я вожу с собой БИЛАСТИН. Сонливость и вялость не вызывает. Помогает при разных аллергиях, в том числе при крапивнице и аллергическом рините. МЕТРОНИДАЗОЛ + ХЛОРГЕКСИДИН-гель стоматологический, который наведёт порядок во рту. В смысле убьёт почти все бактерии, вызывающие воспаление в полости рта: пародонтит, стоматит и хейлит (он же по-простому, «заеда» ). На ночь намажь язык со стоматитом —утром пройдёт. АНТИБИОТИК АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА. Если есть бактериальная подтвержденная анализом (высокие лейкоциты/нейтрофилы) Без ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ в моем «чудо-чемодане» тоже не обхожусь: Если вдруг на отдыхе разыгралась мигрень, разбил радикулит или от зубной боли вы готовы лезть на стену принимаем Ибупрофен. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ. Здесь все по классике: ПАРАЦЕТАМОЛ. Действует быстро и надёжно против высокой температуры и воспалительной активности. Никакого аспирина или анальгина! Для ЖКТ в моей аптечке тоже целый арсенал:

-Пантопразол принимаем при изжоге, обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

-Панкреатин. Фермент, который улучшает пищеварение особенно после жирного шашлыка на ночь.

— Мебеверин — спазмолитик при болях

УХО. ГОРЛО. НОС.

-Тобрамицин. Если с глазами проблемы: Воспаления радужки глаза, бактериальные конъюнктивиты. Антибиотик для глаз в виде капель на первых порах поможет оптимально.

-Мометазон для заложенного носа. При синуситах и аллергическом рините даст возможность снова нормально дышать.

⁃ Ушные капли: Хлорамфеникол + беклометазон + Клотримазол борется с отитом. 2-3 капли в ухо, в качестве первой помощи, а дальше бегом к ЛОРу.

АНТИСЕПТИКИ при порезах и ранах.

Повидон йод — добрый йод, но действует мягче и в разы эффективнее.

ЛЕВОМЕКОЛЬ. Антибактериальная мазь. Мазь накладывается на очищенную рану под бинт или стерильную повязку.