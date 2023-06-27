Какие лекарства взять с собой в отпуск?

От
Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что, зачем и почему всегда есть в его отпускной аптечке.

  1. ДЕКСАМЕТАЗОН. Незаменим при аллергиях в тяжелой форме. Отёк Квинке, анафилактический шок.
  2. СОРБЕНТЫ. Крайне нужные «ребята» на отдыхе. Они помогут прийти в себя после бурных возлияний и знакомства с местной кухней. Один стакан водно-солевого раствора избавит от обезвоживания и вернёт силы радоваться жизни дальше.
  3. Чтобы не превратиться после палящим солнцем в подрумяненный блин берем с собой ДЕКСПАНТЕНОЛ мазь. Идеальна при солнечных и бытовых ожогах. Снимает воспаление, красноту, болезненные ощущения. Не дает образоваться волдырям и пузырькам на коже. Быстро заживляет.

Сюда же Диметинден-гель для кожи. Поможет снять боль от ожога или зуд, сли вас покусали насекомые.

  1. И вновь к вопросу об аллергии. АНТИГИСТАМИННЫХ препаратов много. Я вожу с собой БИЛАСТИН. Сонливость и вялость не вызывает. Помогает при разных аллергиях, в том числе при крапивнице и аллергическом рините.
  2. МЕТРОНИДАЗОЛ + ХЛОРГЕКСИДИН-гель стоматологический, который наведёт порядок во рту. В смысле убьёт почти все бактерии, вызывающие воспаление в полости рта: пародонтит, стоматит и хейлит (он же по-простому, «заеда» ). На ночь намажь язык со стоматитом —утром пройдёт.
  3. АНТИБИОТИК АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА. Если есть бактериальная подтвержденная анализом (высокие лейкоциты/нейтрофилы)
  4. Без ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ в моем «чудо-чемодане» тоже не обхожусь: Если вдруг на отдыхе разыгралась мигрень, разбил радикулит или от зубной боли вы готовы лезть на стену принимаем Ибупрофен.
  5. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ. Здесь все по классике: ПАРАЦЕТАМОЛ. Действует быстро и надёжно против высокой температуры и воспалительной активности. Никакого аспирина или анальгина!
  6. Для ЖКТ в моей аптечке тоже целый арсенал:

-Пантопразол  принимаем при изжоге, обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

-Панкреатин. Фермент, который улучшает пищеварение особенно после жирного шашлыка на ночь.

— Мебеверин — спазмолитик при болях

  1. УХО. ГОРЛО. НОС.

-Тобрамицин. Если с глазами проблемы: Воспаления радужки глаза, бактериальные конъюнктивиты. Антибиотик для глаз в виде капель на первых порах поможет оптимально.

-Мометазон для заложенного носа. При синуситах и аллергическом рините даст возможность снова нормально дышать.

⁃ Ушные капли: Хлорамфеникол + беклометазон + Клотримазол борется с отитом. 2-3 капли в ухо, в качестве первой помощи, а дальше бегом к ЛОРу.

  1. АНТИСЕПТИКИ при порезах и ранах.

Повидон йод —  добрый йод, но действует мягче и в разы эффективнее.

ЛЕВОМЕКОЛЬ. Антибактериальная мазь. Мазь накладывается на очищенную рану под бинт или стерильную повязку.

  1. Небулайзер + Будесонид, если путешествуете с маленькими детьми. Однажды в Турции спас моему братишке жизнь, когда начался стенозирующий ларингит.
  2. Хлоргексидин, Мирамистин (если кто-то ободрался об кораллы, ночью в баре)
  3. Пастилки для горла или антисептические спреи на основе бензидамина.

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