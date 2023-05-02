Какие изменения ожидают ИП? Инсайд от депутата

Законопроект с изменениями для индивидуальных предпринимателей поступил в Палату представителей.

Ответственный за законопроект депутат Анатолий Насеня в интервью БЕЛТА рассказал некоторые подробности возможных изменений.

«Законопроект предусматривает планомерный переход от индивидуальных предпринимателей к юридическим коммерческим организациям — малым и средним. В малых предусматривается, что будет работать до 100 человек включительно, в средних — до 250 человек. Реформирование предусмотрено на длительный срок», — сообщил он.

Анатолий Насеня уточнил, что «закон не предусматривает исчезновение института предпринимательства». Зато изменится статус самозанятых лиц. Кроме того, «из объектов малого предпринимательства исключается категория микроорганизации. То есть организации численностью до 15 человек».

Напомним, что власти анонсировали существенные изменения для индивидуальных предпринимателей. Так, ИП смогут заниматься только теми видами деятельности, которые утвердит Совмин. Предлагается, чтобы правительство это сделало до 1 июня. Планируется, что теми видами деятельности, которые не попадут в обновленный Совмином перечень, ИП не смогут заниматься. Тем, кто уже работает по ним, разрешат завершить бизнес до конца 2025 года. Исключение — те ИП, которые занимаются организацией и проведением культурно-зрелищных мероприятий, они смогут трудиться только до 1 июля этого года.

По словам Анатолия Насени, «планируется провести ряд круглых столов с привлечением и представителей бизнеса, и в целом всех заинтересованных лиц. Задача не навредить, и в ходе обсуждения выявить возможные проблемные вопросы, с которыми как раз таки представители малого и среднего бизнеса могут столкнуться в ходе реализации данной реформы».

По его словам, такие обсуждения пройдут во всех областных центрах.