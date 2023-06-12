Какие города так и не станут спутниками Минска

Согласно указу от 18 января 2016 года, шесть городов возле Минска должны были превратиться в спутники столицы: Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь. Они были призваны оттягивать на себя население из перенаселенной столицы. Однако планы пришлось пересмотреть, и теперь в качестве спутников будут развивать лишь три города: Смолевичи, Руденск и Фаниполь. Недавно утверждены их новые генеральные планы, сообщает «Минск-Новости».

Смолевичи

Население города в 2014–2022 годах увеличилось с 15,6 до 20,5 тысячи человек. Здесь активно велось жилищное строительство, закончена реконструкция республиканской автодороги Р53, что существенно улучшило связь со столицей.

По словам заместителя директора «БелНИИПградостроительства» Юрия Винникова, Александр Лукашенко разрешил застроить часть сельхозземель, которые ранее ограничивали потенциальный размер города. Теперь планируется площадь города-спутника увеличить с 1,6 тысячи до 2,3 тысячи га. Население, по планам, увеличится не до 30 тысяч, а до 50 тысяч человек, из которых 22 тысячи составят бывшие жители Минска.

Запланирована промышленная зона на новых территориях в западной части города, с северной стороны от железной дороги. Она предназначена для реализации крупных инвестиционных проектов современных производственных объектов. Предусмотрена новая улица, по которой можно будет попасть в промышленную зону, минуя жилую застройку.

Планируется, что примерно 70% жителей смогут работать в Смолевичах в сфере обслуживания либо в индустриальном парке «Великий камень». И только до 30% ежедневно будут ездить на работу в столицу.

Руденск-Дружный

Этот городской поселок вместе с прилегающими деревнями превращается в спутник не так активно, как Смолевичи. Здесь за 2014–2022 годы население увеличилось с 11,5 всего лишь до 13,3 тысячи человек. Хотя планировалось, что уже к 2020 году население Руденска пополнится на 9 тысяч человек.

Согласно новому генплану, население спутника в будущем составит 41 тысячу человек, включая 25,5 тысячи бывших жителей столицы. Хотя по предыдущему генплану ставили задачу увеличить население до 81 тысячи человек.

По поводу территории будущего города планы также стали скромнее. Если ранее ставили задачу увеличить площадь города с 0,4 до 2,4 тысячи га, то теперь предлагается зарезервировать до 1,4 тысячи га территории.

Все дело в том, что Руденск более сложный для освоения. Он дальше от Минска, природные условия там специфические — заболоченные земли с высокими грунтовыми водами. Их трудно осваивать, требуются большие инвестиции в инженерную подготовку таких территорий. Потому показатели пересмотрели, а с ними — и план развития.

Этот город-спутник задуман как градостроительная система нескольких населенных пунктов: Руденска, поселка Дружный, промышленной площадки ТЭЦ-5, расположенной рядом, и части прилегающих деревень.

На базе существующей минской ТЭЦ-5 и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), планируется дальнейшее развитие производственной зоны с организацией в дальнейшем промышленного парка «Руденск». Для нужд парка предлагается зарезервировать до 1,4 тысячи га территории.

Фаниполь

Этот спутник не претерпит глобальных перемен. Речь идет только об оптимизации прежнего генплана.

За 2014−2022 годы население Фаниполя увеличилось с 13,8 до 17,5 тысячи человек.

Потенциальное развитие территории этого города ограничено – городская застройка расположена между автодорогой Р1 и железной дорогой, к которой с другой стороны примыкает промышленная зона. Развитие города-спутника в сторону Минска тоже проблематично в связи с наличием месторождений строительных материалов (пески, глины).

Но все же Фаниполь по новому генплану прирастет с 17,5 до 29 тысяч человек (прежде до 2030-го закладывался показатель в 23 тысячи). Планируется, что до 2035-го в город-спутник переедут до 7,5 тысячи минчан. Площадь города увеличится за счет присоединения сельскохозяйственных земель, преимущественно на южной окраине.

Как поясняет представитель «БелНИИПградостроительства», основная проблема этого города-спутника — недостаточно развитая социальная и инженерно-транспортная инфраструктура.

Что планировалось 10 лет назад

В 2010 году была принята «Государственная программа строительства крупных жилых районов для жителей Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов». Она утверждена постановлением правительства N 976.

Среди прочего документ предполагал вынос из Минска 12 предприятий до 2015 года и еще шести — до 2020 года. В реальности большинство из них до сих пор остаются в Минске.

В 2014 году был подписан указ «О развитии городов-спутников». В нем прописано, что Минские горисполком и облисполком каждый год, начиная с 2014-го, должны выделять из бюджета средства на развитие городов-спутников.