В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали о планах реконструкции дорог и мостов на 2023 год.

В планах приступить к реконструкции автодороги Р-46 Лепель – Полоцк – граница России (Юховичи). Будут отремонтированы еще несколько участков республиканских дорог, в том числе на Р-53 Слобода – Новосады, где в настоящее время ведутся работы. Кроме того, прорабатывается вопрос реконструкции участка автодороги М-3 от Логойска до Плещениц.

Запланирован ремонт 37 мостов на дорогах республиканского значения, в том числе:

моста через Припять на автодороге Р-131 Калинковичи-Мозырь протяженностью более 900 метров;

моста через реку Ошмянка на автодороге М-7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог);

путепровода через ж/д на дороге Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин;

путепровода на автодороге М-10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин;

моста через реку Свечанка на автодороге М-3 Минск – Витебск.

Всего планируется выполнить ремонт и реконструкцию порядка 1 тыс. км республиканских дорог и 3800 пог. м дорожных сооружений.

Местных дорог будет отремонтировано 1 413 км.