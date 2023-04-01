Какие церковные праздники отмечают в апреле?

Вот календарь событий и дат Белорусской православной церкви на апрель.

1 апреля – день празднования в честь иконы Божией Матери «Могилёво-Братская»

1 апреля – день памяти праведной Софии, княгини Слуцкой

2 апреля – 170-летие со дня рождения церковного историка Завитневича Владимира Зеноновича (1853-1927), выпускника Минской духовной семинарии

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля – 45 лет назад в Жировичах скончался архиепископ Ермоген (Голубев, 1896-1978)

8 апреля – день памяти святого исповедника Витебского Владимира (Еленевского), который скончался в этот день в 1954 году

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим

16 апреля – Светлое Христово Воскресение

16-23 апреля (Светлая седмица) – звонильная Пасхальная неделя в Минске

17 апреля – день памяти священномученика Иоанна Вечерко. В этот день 90 лет назад он был приговорен к расстрелу Особой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по БССР. Мученическую кончину отец Иоанн принял в Бобруйске, где был погребен в общей безвестной могиле

20 апреля – день памяти святителя Гавриила (Городкова), епископа Рязанского, который с 1831 по 1837 годы возглавлял Могилевскую епархию и много сделал для возвращения униатов в Православную Церковь. За 6 лет пребывания святителя на Могилевской кафедре Православие приняли около 60 тысяч униатов

20-30 апреля – Пасхальный фестиваль «Радость» в духовно-просветительском центре «Ковчег» (г. Минск, Долгиновский тракт, 164)

21 апреля – день памяти священномученика Сергия Родаковского. В этот день 90 лет назад он был приговорен к расстрелу Особой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по БССР. Мученическую кончину отец Сергий принял в Минской области, где был погребен в общей безвестной могиле

22 апреля – первая годовщина со дня кончины архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана (Корзуна)

23 апреля начнется традиционный двухдневный крестный ход из Могилева в Белыничи в честь иконы Божией Матери «Белыничская». Начало в 12.00 от храма Святых Царственных Мучеников и всех Новомучеников и Исповедников ХХ века

25 апреля – день почитания иконы Божией Матери «Белыничская» (празднование переносится на 24 апреля)

26 апреля – в день 37-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС в белорусских храмах и обителях будут возноситься молитвы о жертвах катастрофы

27 апреля – день памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских, которых почитают как первых мучеников за Христа на белорусских землях

30 апреля – день памяти священномученика Михаила Новицкого. Священник скончался в этот день в 1935 году на третий день Пасхи после нападения и перенесенных побоев в Великую Пятницу.