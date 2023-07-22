Какие белорусские продукты «распробовали» в Китае, а какие наоборот?

Статистика свидетельствует, что в этом году Китай увеличил объемы импорта из Беларуси по ряду продовольственных товаров в стоимостном выражении.

Так, по данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2023 года особенно заметным стало увеличение закупок рапсового масла, а также мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, пишет MyFin.

В январе – июне 2023 года импорт Китая из Беларуси по товарным позициям составил (в долларах):

масло рапсовое – 176,3 миллиона (+ 156,4 миллиона к уровню января – июня 2022 года);

мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – 172,3 миллиона (+107,1 миллионан);

молочная сыворотка – 27,4 миллиона (+ 11,1 миллиона);

крепкие спиртные напитки – 515,8 тысячи (+ 207,1 тысячи);

хлеб и мучные кондитерские изделия – 345,9 тысячи (+74,4 тысячи);

мука, порошок, хлопья, гранулы картофельные – 255,6 тысячи (в 2022 году не импортировались).

В то же время наблюдается сокращение стоимостных объемов ввоза по некоторым позициям. Так, в первом полугодии 2023 года импорт в КНР белорусской замороженной говядины составил 46,8 миллиона долларов, а в январе – июне 2022 года он был на уровне 119,2 миллиона.

Импорт по товарной позиции «Шоколад и прочие продукты, содержащие какао» оказался на уровне 1,7 миллиона долларов, сократившись на 700 тысяч долларов к первому полугодию 2022 года.