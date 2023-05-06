Какая зарплата у белорусских хоккеистов в КХЛ?

По данным российских СМИ, на конец апреля 2023 года, самый высокооплачиваемый хоккеист с белорусским паспортом в КХЛ – натурализованный американец Шейн Принс.

В нынешнем сезоне зарплата форварда «Спартака» составила 35 миллиона российских рублей, или порядка 429 тысяч долларов.

Из коренных белорусов наивысшая строка по этому показателю у Степана Фальковского – защитник СКА за прошедший сезон заработал 30 миллионов российских рублей (368 тысяч долларов).

Самый высокооплачиваемый белорусский вратарь в лиге – Иван Кульбаков. Его зарплата – 15 миллионов российских рублей (184 тысячи долларов).

Самый высокооплачиваемый белорус из минского «Динамо» – Илья Шинкевич, заработавший в эквиваленте 135 тысяч долларов. Но при этом он не входит даже в топ-10 по размеру зарплаты в клубе. В лидерах – канадцы Райан Спунер (429 тысяч долларов), Джон Гилмор (380 тысяч долларов), Марк Барберио (368 тысяч долларов).