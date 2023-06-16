Государственное пенсионное страхование в Германии имеет долгую историю. Она уходит корнями в XIX век. Примечательной подробностью, мало кому известной, выступает тот факт, что первым получателем государственной пенсии в Германии был человек по имени Готлиб Буркхардт.

Он получал в 1889 году пенсию в размере 5 марок 30 пфеннигов. Это историческое событие знаменует собой начало системы, которая до сих пор выступает основой социального обеспечения в Германии.

Чтобы определить, сколько денег ежемесячно доступно пенсионерам, Немецкий экономический институт изучил средний доход одиноких пенсионеров. Средний доход домохозяйства в настоящее время составляет порядка 1954 евро в месяц.

Таким образом, если ежемесячный доход домохозяйства ниже этих 1954 евро в месяц, значит оно принадлежит к беднейшей половине населения. Если выше, то статус уже повышается. Тогда человек входит в число более богатой половины граждан.

Чтобы быть в числе 10% самых богатых пенсионеров необходим ежемесячный доход не менее 3500 евро в месяц. Важно отметить, что доход домохозяйства включает не только чистую установленную законом пенсию, но и другие доходы.

Доход от аренды и дополнительный заработок тоже добавляются в эту сумму. Однако если рассматривать уже не весь доход домохозяйства, а только выплаты по обязательному пенсионному страхованию, эти значения несколько сдвигаются.

Средняя пенсия составляет около 809 евро для женщин и 1218 евро для мужчин в старых федеральных землях. В новых федеральных землях она составляет около 1070 евро для женщин и 1141 евро для мужчин.

К богатой части пенсионеров относятся те люди, которые получают текущую максимальную пенсию в размере около 3141 евро или сумму, которая очень близка к ней.

В исключительных случаях пенсия может быть и больше этой суммы.