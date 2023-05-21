Какая область Беларуси стала лидером по сокращению населения?

Это Витебская область.

Как пишет аналитик БИСИ Андрей Мишин, «статистические данные по демографии на 1 января 2023 года свидетельствуют о том, что самое заметное сокращение численности населения в стране было отмечено в Витебской области — на 11,9 тысячи человек, или на 1,1 процента за год. В регионе наибольшее сокращение наблюдается в Шарковщинском районе — на 3,5 процента, Сенненском — на 3,3 процента, Ушачском — на 2,7 процента. Снижение численности населения в области во многом вызвано внутренней миграцией — в первую очередь в столичный регион в связи с более привлекательными условиями труда».